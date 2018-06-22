Муса сыграл за Аргентину: дубль экс-игрока ЦСКА принёс победу сборной Нигерии над Исландией в матче ЧМ-2018

Сборная Нигерии добилась победы над командой Исландии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Героем встречи стал бывший игрок московского ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль во втором тайме. Успех нигерийцев повысил шансы сборной Аргентины на выход в 1/8 финала.

Матч Нигерии и Исландии до старта чемпионата мира по футболу имел среди болельщиков статус «проходного» — для группового этапа это нередкое явление, менее привлекательной афишей может обладать разве что встреча Панамы и Туниса, которая состоится 28 июня. Понять ценителей футбола можно: всё-таки ни в Нигерии, ни в Исландии больших звёзд нет, обе команды не рассчитывали на выход в плей-офф до своего приезда в Россию, да и в первом туре заработали на двоих всего одно очко.

Однако события вокруг этой встречи внезапно сделали её одной из ключевых для всего группового этапа мундиаля. Накануне сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии со счётом 0:3. Южноамериканцы разом лишились возможности своими силами оформлять путёвку в 1/8 финала. Даже если подопечные Хорхе Сампаоли обыграют сборную Нигерии в последнем туре, вместо продолжения гастролей по России их может ждать возвращение домой. И зависит это от таких непримечательных, на первый взгляд, матчей, как вторая игра девятого дня ЧМ-2018.

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Аргентине стало важно, чтобы и Исландия, и Нигерия набрали как можно меньше очков в оставшихся встречах. Огорчить африканцев команда Лионеля Месси может и сама — эта игра состоится позднее. А ничью со скандинавами уже не исправить. Если Аргентина и Исландия завершат групповой этап с четырьмя очками, то дальше пройдёт команда с лучшей разницей между забитыми и пропущенными мячами. И здесь таится главная опасность для южноамериканцев: у них в турнирной таблице уже горит неприятное –3, а датчане в минус пока не уходили.

За то, чтобы в матче с Нигерией это не произошло, отвечали сразу два игрока из российских клубов. Защитник Рагнар Сигурдссон уже довольно давно обжился в «Ростове», а его коллега по амплуа Хёрдур Магнуссон после мундиаля станет игроком ЦСКА. О его трансфере из «Бристоля» было объявлено после игры с Аргентиной, хотя именно этот футболист стал виновником пенальти, который не реализовал Месси.

Представительство РФПЛ в сборной Нигерии, наоборот, за последние дни сократилось — ЦСКА не стал продлевать аренду Ахмеда Мусы и вернул нападающего в «Лестер», а с Брайаном Идову случилась экстраординарная история. Его клуб «Амкар» расформирован, и теперь воспитанник санкт-петербургского «Зенита» должен искать новую команду. В матче с Исландией защитнику стоило показать себя во всей красе, чтобы получить выгодный контракт.

Появление Мусы в стартовом составе было ожидаемым — главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора активно критиковали за то, что он не выпустил быстрого нападающего с первых минут, а заодно спрятал в запас и его одноклубника Келечи Ихеаначо. Но в первом тайме оба игрока «Лестера» не смогли проявить себя, и матч проходил под диктовку исландцев.

При этом скандинавам игра первым номерам не совсем подходила. В их действиях чувствовался недостаток креативности, и самые опасные моменты они создавали при розыгрыше угловых. Благо, стандартов у ворот Нигерии было немало. Но вратарь Фрэнсис Узохо каждый раз выручал команду, опережая любого игрока в синей форме. Лишь под конец тайма островитяне создали самый опасный момент — Альвред Финнбогасон едва не завершил удар со штрафного.

Нули на табло в перерыве полностью устраивали Аргентину — ничья Нигерии и Исландии была самым выгодным вариантом для южноамериканцев. Но долго это не продолжалось. Спустя пять минут после сигнала Мэттью Конгера к началу второго тайма Виктор Мозес убежал с мячом по правому флангу. Он отдал не самый удобный пас Мусе, но экс-армеец чудом достал мяч и подложил себе под точный удар по воротам. Нигерия, вопреки всем прогнозам, вышла вперёд.

Размоченный счёт никак не повлиял на игру исландцев — те по-прежнему действовали организовано, добротно, но безыдейно. Активные нигерийцы успевали перехватить любой пас в своей штрафной, и единственный удар по воротам с претензией на гол был нанесён с 22 м, однако Рюрик Гисласон направил мяч выше ворот.

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А вот сборная Нигерии оживилась, и её забегания стали приносить плоды. Когда не получалось отличиться у Виктора Мозеса и Вилфреда Ндиди, игру в свои руки взял Муса. После досадного попадания в перекладину нападающий вспахал левый фланг и обыграл защитников и вратаря Ханнеса Халльдоурссона за компанию. Своим дублем он практически гарантировал Нигерии победу, а заодно стал третьим в списке лучших африканских бомбардиров на чемпионатах мира — экс-игрок ЦСКА отличился уже в четвёртый раз.

У Исландии был шанс перевернуть игру. За десять минут до конца Конгер после долгих сомнений назначил пенальти в ворота Нигерии. К мячу подошёл Гильфи Тоур Сигурдссон. Мастер исполнения одиннадцатиметровых ударов в этот раз дал осечку — он послал снаряд над правым углом ворот.

Нигерия набрала три очка и оказала бесценную услугу Аргентине. Команда Лионеля Месси теперь должна одержать победу в третьем туре, и если того же самого добьётся Исландия, то судьбу путёвки решат дополнительные турнирные показатели. Впрочем, с таким Мусой, в одиночку выигравшим матч с Исландией, южноамериканцам отнюдь не гарантирована победа.