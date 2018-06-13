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«Надо воодушевить людей нашей игрой»: Черчесов и Самедов подвели итоги подготовки сборной к ЧМ

13 июня 2018, 17:08
«Надо воодушевить людей нашей игрой»: Черчесов и Самедов подвели итоги подготовки сборной к ЧМ
Maxim Shemetov / Reuters

В «Лужниках» завершилась финальная тренировка сборной России перед стартовым матчем с Саудовской Аравией. На поле главного стадиона страны вышли все футболисты национальной команды. Затем состоялась пресс-конференция, на которой главный тренер Станислав Черчесов ответил на вопросы иностранных и российских журналистов о состоянии здоровья и настрое игроков, а также прокомментировал критику в адрес своих подопечных и акции в их поддержку.

Сборная России по футболу завершила подготовку к старту домашнего чемпионата мира. На правах представителей страны-хозяйки подопечные Станислава Черчесова первыми прибыли в «Лужники», где провели предматчевую тренировку. Игроки национальной команды выглядели сконцентрированными. Выйдя на поле главного стадиона страны, они не стали раскрывать тактических секретов. После 15-минутной разминки корреспондентов и фотографов попросили удалиться из чаши арены.

Время, оставшееся до официальной пресс-конференции, журналисты посвятили изучению стадиона, однако «Лужники», поразившие представителей иностранных СМИ, репортёрам покорились не сразу: заблудиться на столь масштабном спортивном сооружении не представляло никакого труда. Впрочем, заплутавшим активно помогали многочисленные волонтёры.

За 10 минут до начала пресс-конференции сборной России небольшое помещение, до отказа заполненное многонациональной толпой журналистов, мгновенно облетела новость: главный тренер сборной Испании накануне старта мундиаля отправлен в отставку. Однако обсуждения перспектив «красной фурии» на стартующем турнире быстро прекратились с появлением в зале Станислава Черчесова и Александра Самедова. Под вспышки фотокамер наставник и полузащитник сборной России заняли места в президиуме.

«Ощущение, что половина страны лишь со стартовым свистком узнаёт о начале мундиаля»

Состояние и настроение сборной России за день до чемпионата мира интересует корреспондентов со всего мира. Право задать первый вопрос досталось представителю грузинских СМИ, которого особенно волновало отсутствие Георгия Джикии.

— Георгий травмировался перед самым мундиалем. Если бы этого не произошло, у него были бы шансы на попадание в сборную? Насколько эта потеря ощутима для вашей команды?

— С Жорой общались пару дней назад. Разумеется, если бы он был здоров, то теоретически претендовал бы на место в стартовом составе. Мы ждали до последнего момента, что он восстановится. Но увы.  

Журналисты из Азербайджана расспросили Черчесова о степени готовности молодого полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

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— Что со здоровьем Кузяева? Есть ли у него шансы сыграть против Саудовской Аравии?

— Далер пропустил несколько игр в клубе, в сборную он прибыл не в том состоянии, в котором мы ожидали его увидеть, но сейчас ситуация изменилась. Уже можно говорить об ощутимом сдвиге. Сегодняшняя тренировка дала много пищи для размышления. Поэтому он имеет все шансы — как и остальные игроки.

Эстонская пресса адресовала главному тренеру российской сборной вопрос про Антона Миранчука.

— Как вы оцениваете прогресс в игре хавбека «Локомотива»? Есть ли у него шансы сыграть в матче-открытии?

— Антон, как и все, готовится к игре, все болячки ушли в сторону. Кстати, я заприметил его ещё со времён «Левадии». Прогресс радует, но удивления не вызывает: в нём всегда был виден потенциал. Парень растёт, и надо отдать ему должное.

После вопроса о Миранчуке пресс-конференцию пришлось ненадолго остановить. Микрофон главного тренера стал фонить и мешать проведению мероприятия.

«Что-то шипит? Или у меня уже голос наэлектризовался? Как главный тренер, так и микрофон сломался», — прокомментировал техническую неисправность Черчесов.

После устранения неполадок общение с журналистами продолжилось. Слово перешло к польским СМИ. Репортёры из Варшавы пожелали российскому тренеру удачи на турнире и поинтересовались, не собирается ли он вновь возглавить местную «Легию».

— В польских соцсетях все желают вам удачи, болельщики из нашей страны поддерживают вас, господин тренер. Важно ли это для вас? И не собираетесь ли вы вернуться в Варшаву, где вас очень ждут?

— Как говорят у вас: «Один раз «Легия» — «Легия» навсегда». Поддержка болельщиков, конечно, приятна, это не может не радовать. Сегодня пришли сообщения и от руководства клуба. Все желают успеха — именно успеха, а не удачи (наверное, потому что она женского рода). В Варшаву возвращаться не спешу, доволен нынешним место работы и менять его не хочется.

От польских корреспондентов право задать вопрос главному тренеру сборной России перешло к бразильским. Представителей страны пентакампеонов волновал вопрос, как повлияет на игру сборной мнение болельщиков о том, что группа А является одной из самых слабых на грядущем мундиале.

— Господин Черчесов, удачи! В декабре, во время жеребьёвки турнира многие говорили, что в группе А очень простые соперники. Опасное мнение? Насколько вам важна первая победа на турнире?

— Влиять на мнение людей мы не можем, от нас такого точно никто не слышал. Ни в одной группе на чемпионате мира нет слабой команды. Первая игра накладывает определённый отпечаток. Вы из Бразилии, поэтому я думал, что будете спрашивать насчёт Марио Фернандеса. Опережая вопрос, скажу, что он великолепно готов и в силах помочь команде в завтрашнем матче.

После вопросов от коллег из Эстонии и Бразилии к представителям сборной России обратилась датская съёмочная группа. Журналисты из Копенгагена за день до старта чемпионата мира попросили Станислава Черчесова и Александра Самедова записать обращение ко всем жителям России.

«Вы из Дании, вам не понять русскую душу. У меня такое ощущение, что половина страны только завтра со стартовым свистком узнает, что начался мундиаль. Мы долго запрягаем… Но надо воодушевить людей нашей игрой», — признался главный тренер.

«Мы хотим, чтобы народ гордился своей командой, мы сделаем всё, чтобы добиться этого!», — обратился к болельщикам Александр Самедов.

«Победим, потому что хотим этого»

 

Отечественные журналисты также затронули тему критики сборной и поинтересовались, как в команде относятся к многочисленным акциям в поддержку в сборной.

— Как команда проведёт сегодняшний вечер, ведь он, возможно, станет главным в жизни футболистов?

— Есть внутренние мероприятия, на которые мы не влияем. Несколько дней назад ребята сами собрались и играли в «Что? Где? Когда?». Сейчас команда возвращается на базу, их ждёт обед. В 18 часов у нас теория, будем разбирать оборону Саудовской Аравии. Возможно, на ужин приедет Виталий Мутко. Дальше ребята будут предоставлены сами себе, у каждого спортсмена свой ритуал, пусть подготовятся к старту. Отбой в 23 часа. На завтра также уже есть план, но сами футболисты пока об этом не знают.

— В ваш адрес продолжает поступать много критики? Ожидали ли подобного? Это помешает или, наоборот, поможет?

— С недовольством сталкиваются абсолютно все тренеры сборных. Но честно говоря, я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе. Критику надо правильно воспринимать, влиять на неё мы не можем, в команде эту тему не затрагиваем. Кроме того, похвала — это тоже критика, поэтому нам надо сделать её позитивной.

— Популярный комик Семён Слепаков записал юмористическую песню, посвященную игре сборной России. Видели этот ролик?

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— Не видел и не слышал, врать не буду. Голова сейчас забита другим, стараюсь не отвлекаться на подобное.

— Какой момент из подготовки к турниру вы могли бы назвать самым позитивным?

— Пас Алана Дзагоева и гол Саши Самедова в матче с Турцией. Это то, что порадовало больше всего.

— А вы слышали про акцию «Усы надежды», которую запустил телеведущий Иван Ургант? Её подхватили очень многие: актёры и простые болельщики отращивают усы, выкладывают фото. Как вам такая акция? Сами будете призывать людей менять имидж таким образом?

— Усы? Надежды? У меня сейчас такое ощущение, что я живу в другом пространстве. Какие усы? Я не знаю, о чём вы говорите, но раз так, тогда сделаю призыв: все с усами на стадион!  

— В адрес сборной звучит столько негатива, давайте закончим общение на хорошей ноте. Почему мы завтра победим?

— Потому что мы этого хотим!


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