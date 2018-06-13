Черчесов рассказал, как сборная России проведёт вечер в преддверии матча с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал на пресс-конференции, как команда проведёт вечер в преддверии матча открытия чемпионата мира 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии.

«Есть внутреннее командное мероприятие. Могут собраться. Позавчера играли в «Что? Где? Когда?». Мы не вмешиваемся. Команда уехала, обед — отдых. В 18:00 — теория. Вчера тоже провели занятие. Смотрели, как они играют в атаку. Сегодня смотрим оборону. Мутко вчера не смог приехать. Надеюсь, сегодня подъедет, поужинаем. У каждого футболиста свои ритуалы — бутсы чистят. В 23:00 — отбой. Все идёт своим чередом. Если футболисты для себя что-то изменят из того, что написано в распорядке дня, мы на это не влияем. Они могут собираться и общаться. Вот вы переживаете. А нам переживать не нужно», — заявил Черчесов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о значении проведения ЧМ-2018 по футболу для России.