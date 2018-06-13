Путин рассказал о значении проведения ЧМ-2018 по футболу для России

Президент России Владимир Путин на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) рассказал, какое значение для страны имеет проведение чемпионата мира 2018 года.

«Для нашей страны чемпионат мира ФИФА имеет важное значение. Многие поколения наших болельщиков мечтали о том, чтобы у нас собрались лучшие команды мира. И уже завтра эта мечта станет реальностью», — приводит слова Путина официальный сайт президента.

Российский лидер отметил, что эта мечта воплотилась в виде 12 первоклассных стадионов и современной инфраструктуры, а также большого числа любителей футбола со всего мира, которые приедут в Россию.

Ранее Путин назвал цель проведения ЧМ-2018 по футболу в России.