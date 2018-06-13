Путин назвал цель проведения ЧМ-2018 по футболу в России

Президент России Владимир Путин на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) поприветствовал всех гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Наша цель — чтобы все наши гости от звёзд футбола до простого болельщика почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он также пожелал делегатам конгресса продуктивной и успешной работы.

«Ждём всех вас завтра на матче-открытии XXI чемпионата мира ФИФА. Мы искренне рады всех вас видеть. Добро пожаловать в Россию», — добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад видеть всех гостей на ЧМ-2018.