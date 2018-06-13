Песков заявил, что Путин будет рад видеть всех гостей на ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер США Дональд Трамп, как и главы других государств, станет желанным гостем на чемпионате мира по футболу.

«Президент России Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве. И, конечно, это относится и к гостям из Соединённых Штатов Америки на высшем уровне», — сказал он.

Ранее бывший директор по коммуникациям Международной федерации футбола (ФИФА) Вальтер Де Грегорио заявил, что слова Трампа об африканцах могут негативно сказаться на шансах объединённой североамериканской заявки на право проведения чемпионата мира 2026 года.