Де Грегорио: слова Трампа об африканцах вряд ли пошли на пользу совместной североамериканской заявке

Бывший директор по коммуникациям Международной федерации футбола (ФИФА) Вальтер Де Грегорио заявил, что слова президента США Дональда Трампа об африканцах могут негативно сказаться на шансах объединённой североамериканской заявки на право проведения чемпионата мира 2026 года.

«Мне кажется, Дональд Трамп как раз главный агитатор за Марокко. Не хочу цитировать его слова об африканцах, но, скажем так, эти слова вряд ли пошли на пользу совместной североамериканской заявке. Некоторым государствам может быть не просто голосовать в пользу США, Канады и Мексики именно ввиду геополитических причин и администрации Трампа. Несомненно, это негативно сказывается на шансах объединённой североамериканской заявки», — сказал Де Грегорио в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он предсказал результаты голосования по выбору места проведения ЧМ-2026.