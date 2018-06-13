Черчесов рассказал о непопадании Джикии в состав сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу рассказал о непопадании Георгия Джикии в состав национальной команды, посетовав на то, что игрок не успел восстановиться после травмы.

«С Жорой мы общались пару дней назад, и это большое подспорье для нас. Теоретически он мог стать игроком стартового состава, качества у него для этого есть. Но он только недавно возобновил тренировки. Мы надеялись, что он восстановится, но этого не произошло», — заявил Черчесов.

Ранее специалист сообщил о распорядке дня национальной команды в преддверии старта чемпионата мира.