Кадыров отреагировал на песню Слепакова о нём и сборной России по футболу

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал песню комика Семёна Слепакова, в которой поётся про него и сборную России по футболу. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мне песня Семёна понравилась, я искренне посмеялся, только вот моё слово твёрже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания», — написал Кадыров.

По его словам, у артиста также «с чувством юмора всё отлично».

Кадыров отметил, что Слепаков «же наш, с Кавказа».

При этом глава Чечни выразил сожаление в связи с проигрышем сборной России в песне Слепакова. Он отметил, что «это непорядок», и пригласил артиста в Грозный для совместного написания новой песни.

Также Кадыров пожелал футболистам сборной России победы на чемпионате мира и опубликовал стихи, адресованные Слепакову «в его стиле».

Ранее Слепаков спел песню, в которой посоветовал назначить Кадырова тренером сборной России по футболу для победы на чемпионате мира.