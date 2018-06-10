Кадыров вывел Салаха на тренировку сборной Египта в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров вывел нападающего сборной Египта по футболу Мохамеда Салаха на поле стадиона «Ахмат Арена».

Египет провёл открытую тренировку, на которой присутствовали около 8000 человек, сообщает «Спорт-Экспресс».

Салах из-за травмы не принимал участия в тренировке.

Национальная команда Египта является соперником России по групповому этапу мирового первенства. Также подопечные Эктора Купера сыграют с Саудовской Аравией и Уругваем.

Ранее игроки и тренерский штаб сборной Египта прилетели в Грозный для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.