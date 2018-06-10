Сборная Египта прилетела в Грозный на ЧМ-2018 по футболу

Игроки и тренерский штаб сборной Египта прилетели в Грозный для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

10 июня команда проведёт открытую тренировку на стадионе «Ахмат Арена», который вмещает более 30 тыс. зрителей.

Национальная команда Египта является соперником России по групповому этапу мирового первенства. Также подопечные Эктора Купера сыграют с Саудовской Аравией и Уругваем.

Ранее посол Египта в России заявил, что информация о состоянии Мохаммеда Салаха внушает оптимизм перед ЧМ-2018 по футболу.