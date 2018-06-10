Посол Египта в России: информация о состоянии Салаха внушает оптимизм перед ЧМ-2018 по футболу

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что информация о состоянии здоровья нападающего сборной страны Мохаммеда Салаха внушает оптимизм перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

«В каких матчах турнира он примет участие, определит медицинская группа, которая следит за его состоянием», — приводит слова Насра ТАСС.

Как уточнил пресс-советник посольства Египта в Москве Айман Мусса, Салах сможет принять участие в открытой тренировке своей национальной команды, которая пройдёт 10 июня в Грозном.

На групповом этапе мирового первенства Египет встретится с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.

Ранее сообщалось, что Салах надеется сыграть в первом матче ЧМ-2018 сборной Египта с Уругваем.