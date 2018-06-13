В Чечне призвали Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной России

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров считает, что юмористу Семёну Слепакову нужно извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сборной России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт о юмористическом ролике, где Слепаков посоветовал назначить Кадырова тренером сборной России по футболу для победы на чемпионате мира.

«Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята ещё не начали. Какое настроение он создаёт?» — отметил министр.

Он добавил, что «делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко, низкопробно».

По его словам, Слепакову и «его коллегам-шоуменам» нужно прекратить «эксплуатировать» имя Кадырова «в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счёт имени других людей».

«Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», — заявил Умаров.

Ранее Кадыров вывел нападающего сборной Египта по футболу Мохаммеда Салаха на поле стадиона «Ахмат Арена».