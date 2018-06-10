Дебютная победа Халеп на турнирах Большого шлема и 11-й титул Надаля: итоги Открытого чемпионата Франции по теннису

В Париже завершился Открытый чемпионат Франции по теннису. Его победителями стали действующие первые ракетки мира. Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 11-й раз, установив рекорд среди мужчин по количеству побед на одном из турниров Большого шлема. Для Симоны Халеп успех на главном грунтовом состязании стал первым за карьеру.

Надаль творит историю

Рафаэль Надаль получил в финале «Ролан Гаррос» самого опасного соперника, которого только мог представить. Даже Роджер Федерер, если бы не его боязнь грунта, не был бы таким проблемным для испанца, как Доминик Тим. Последние два года австриец был единственным, кто обыгрывал Надаля на земляных кортах. В этом сезоне Тим не стал останавливаться на полуфинале «Ролан Гаррос», как он это обычно делал, и добрался до самого главного матча этого полумесячного марафона.

Надаль начал финальный матч с места в карьер и сделал брейк при первой же возможности. Но для Тима это ещё ничего не значило — тот мигом взял подачу испанца и сравнял счёт. С этого момента австрийцу пришлось упорно обороняться, и у него это неплохо получалось — Надаль оставил нереализованными три брейк-поинта. Но когда у испанца при счёте 5:4 появился шанс сравнять сет, он уничтожил Тима, выиграв четыре очка сразу. Для австрийца это был очень плохой знак — в их противостоянии победитель первого сета всегда выигрывал весь матч.

Тим не отчаялся и продолжил достойно сопротивляться 10-кратному чемпиону «Ролан Гаррос» во второй партии. Геймы на подаче Надаля продолжались довольно долго, а вот свои розыгрыши Тим выигрывал моментально. Исключение составил только второй гейм, который испанец оставил за собой с третьей попытки. Этого брейка оказалось достаточно, чтобы в последствии подать на сет и выиграть его.

Выиграв две партии, Надаль не думал останавливаться и как можно скорее завладел преимущество в третьем сете. Но тут ему пришлось взять медицинский тайм-аут — испанского теннисистка стал беспокоить палец. Однако Надаля было уже не остановить. Он выиграл три гейма из четырёх следующих и принялся подавать на титул. Однажды он даже выиграл розыгрыш, состоявший из 19 ударов. У болельщиков могло сложиться впечатление, что испанец довёл бы дело до победы даже со сломанной рукой.

Впрочем, травмироваться Надалю было ни к чему, иначе ему было сложно в 11-й раз поднять чемпионский кубок. Тим старался отсрочить триумф испанца и вынудил его реализовать матчбол только с пятой попытки.

Победа на «Ролан Гаррос» была необходима Надалю, чтобы остаться первой ракеткой мира — только так он смог бы остаться впереди Роджера Федерера. Всего на счету испанского теннисиста уже 17 побед на турнирах Большого шлема, в то время как швейцарец отмечал успех 20 раз.

Первый Шлем Халеп

Румынке Симоне Халеп всю карьеру паталогически не везло на турнирах Большого шлема. Больше насмешек в свой адрес из-за отсутствия побед на мейджорах терпела разве что Каролина Возняцки. Но в этом сезоне ей удалось украсить послужной список триумфом на Australian Open, в финале которого датчанка как раз обыграла Халеп.

Теперь настала очередь румынки добыть первый значимый титул в теннисе. К этому обязывал и статус первой ракетки мира, который она сохранила перед финалом «Ролан Гаррос». К тому же в этом году Халеп несказанно повезло с сеткой — ей досталась всего одна соперница из первой пятёрки WTA. В полуфинале румынская спортсменка в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу и встретилась с американкой Слоан Стивенс.

Хотя принято считать, что американские теннисистки плохо выступают на грунте, но среди них лучше всего это делает как раз Стивенс. Именно во Франции она чаще всего доходила до второй недели турниров Большого шлема, а не у себя на родине, где в прошлом году отпраздновала победу. На нынешнем «Ролан Гаррос» Стивенс проиграла всего одну партию, и в пользу неё говорила впечатляющая статистика по финалам — она выигрывала все решающие матчи, в которых принимала участие.

У Халеп такой уверенности в борьбе за титулы нет, и очередной финал с её участием начался с проигранной партии. Таким образом прервалась серия из восьми сетов, выигранных у Стивенс за последние четыре года. Но американка затратила на стартовую партию слишком много сил и поддерживать заданный темп долго не смогла.

Выиграв ещё два гейма, Стивенс уступила четыре розыгрыша кряду. Халеп предельно сконцентрировалась и довела сет до победы, допуская минимум ошибок. Больше направления, по которым шли девушки, не менялись — Стивенс играла всё хуже и хуже, а румынка постепенно приближалась к идеалу. Заключительную партию она выиграла со счётом 6:1 и исполнила свою давнюю мечту — выиграть турнир Большого шлема.

«В прошлом году мне было тяжело говорить, потому что я проиграла матч. Я мечтала об этой победе с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Мне очень хотелось завоевать трофей именно здесь, во Франции. Было бы здорово ещё сыграть здесь в финале, на этом прекрасном корте», — сказала Халеп после победы.

Menée un set à rien par Sloane Stephens, Simona Halep s'est révoltée pour conquérir le Graal. Revivez les temps forts de la finale. #RG18pic.twitter.com/1ULhL5bTiE — Roland-Garros (@rolandgarros) 9 июня 2018 г.

Деревянная ложка Остапенко

Для прошлогодней чемпионки «Ролан Гаррос» Елены Остапенко нынешний турнир сложился как нельзя хуже. Она не просто проиграла в первом же круге Катерине Козловой и лишилась огромного запаса рейтинговых очков. После финала выяснилось, что именно латвийской теннисистке достанется так называемая деревянная ложка — воображаемый шутливый приз худшему игроку на турнире.

Обладателем деревянной ложки в теннисе становится тот игрок, чей обидчик по первому раунду проиграл в следующем же матче, а его в свою очередь тут же обыграл кто-то ещё. Цепочка должна дойти до самого финала. Поражение Стивенс означало, что худшим выступлением отметилась именно Остапенко. Обычно деревянная ложка достаётся какому-то малоизвестному игроку, но в этот раз им оказалась прошлогодняя победительница «Ролан Гаррос».

Сафин и Кафельников дошли до финала

Турниры Большого шлема не обходятся без отдельных соревнований ветеранов. В этом году в категории до 45 лет выступили две российские легенды — Евгений Кафельников и Марат Сафин. Олимпийский чемпион 2000 года уже не раз выступал на «Ролан Гаррос» в статусе ветерана и даже одерживал победы, а для Сафина это был дебют.

Российские теннисисты без поражений прошли групповой этап. Они в двух сетах обыграли Арно Клемана и Николя Эскюде, а в матче с Томасом Энквистом и Андреем Медведевым победителя пришлось определять на тай-брейке. Дойдя до отметки в 14 очков, Кафельников и Сафин всё же взяли верх.

В финале российским ветеранам противостояли испанцы Алекс Корретха и Хуан Карлос Ферреро. Справиться с ними Кафельникову и Сафину уже не удалось — в обоих сетах они выиграли в два раза меньше геймов, чем соперники.