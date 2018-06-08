Тим обыграл Чеккинато и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Австриец Доминик Тим одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато в полуфинале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
Тим обыграл Чеккинато и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • © GONZALO FUENTES

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6, 6:1 в пользу 24-летнего австрийца.

В финале Тим сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.

Ранее тренер рассказал, когда Серена Уильямс вернётся на корт после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить