Тим обыграл Чеккинато и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Австриец Доминик Тим одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато в полуфинале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6, 6:1 в пользу 24-летнего австрийца.

В финале Тим сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.

Ранее тренер рассказал, когда Серена Уильямс вернётся на корт после травмы.