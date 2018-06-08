Тренер рассказал, когда Серена Уильямс вернётся на корт после травмы

Короткая ссылка
Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу сообщил о сроках восстановления своей подопечной после травмы.
Тренер рассказал, когда Серена Уильямс вернётся на корт после травмы
  • Reuters

«Если бы Серена продолжила играть в Париже, она наверняка получила бы разрыв мышцы. Теперь же ей понадобится лишь 15 дней на восстановление», — приводит слова Муратоглу The New York Times.

Он отметил, что причиной травмы 36-летней американки стало выступление в парном разряде на «Ролан Гаррос».

«Будет неправильно, если она сыграет в паре и на Уимблдоне. Мы уже всё обговорили по этому поводу, но Серена непредсказуема, никогда не знаешь, какое решение она примет в итоге», — добавил тренер.

Ранее Мария Шарапова отреагировала на высказывания Серены Уильямс о её автобиографии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить