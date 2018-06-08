Тренер рассказал, когда Серена Уильямс вернётся на корт после травмы

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу сообщил о сроках восстановления своей подопечной после травмы.

«Если бы Серена продолжила играть в Париже, она наверняка получила бы разрыв мышцы. Теперь же ей понадобится лишь 15 дней на восстановление», — приводит слова Муратоглу The New York Times.

Он отметил, что причиной травмы 36-летней американки стало выступление в парном разряде на «Ролан Гаррос».

«Будет неправильно, если она сыграет в паре и на Уимблдоне. Мы уже всё обговорили по этому поводу, но Серена непредсказуема, никогда не знаешь, какое решение она примет в итоге», — добавил тренер.

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