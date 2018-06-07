Шарапова отреагировала на высказывания Серены Уильямс о её автобиографии
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Уильямс заявила, что она слишком часто упоминается в книге россиянки.
«Мы провели много матчей. Некоторые из них были для меня определяющими. Было бы странно, если бы я ничего не написала о ней. Все бы стали задавать мне вопросы», — цитирует Шарапову Daily Express.
Россиянка также ответила на фразу Уильямс, что её книга на 100% состоит из слухов.
«Когда пишешь автобиографию, нет ни одной причины, чтобы давать ложную информацию», — заявила Шарапова.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями от отказа американки Серены Уильямс продолжать участие в турнире «Ролан Гаррос» из-за травмы.