Шарапова отреагировала на высказывания Серены Уильямс о её автобиографии

Российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на высказывания американки Серены Уильямс о её автобиографии.

Уильямс заявила, что она слишком часто упоминается в книге россиянки.

«Мы провели много матчей. Некоторые из них были для меня определяющими. Было бы странно, если бы я ничего не написала о ней. Все бы стали задавать мне вопросы», — цитирует Шарапову Daily Express.

Россиянка также ответила на фразу Уильямс, что её книга на 100% состоит из слухов.

«Когда пишешь автобиографию, нет ни одной причины, чтобы давать ложную информацию», — заявила Шарапова.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями от отказа американки Серены Уильямс продолжать участие в турнире «Ролан Гаррос» из-за травмы.