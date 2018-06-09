Халеп победила Стивенс и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема
Румынка Симона Халеп одержала победу над американкой Слоан Стивенс в финале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Халеп впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Ранее на «Ролан Гаррос» она дважды выходила в финал — в 2014 и 2017 годах, но уступала соперницам.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль 11-й раз в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос».
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