Халеп победила Стивенс и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема

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Румынка Симона Халеп одержала победу над американкой Слоан Стивенс в финале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
Халеп победила Стивенс и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Халеп впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Ранее на «Ролан Гаррос» она дважды выходила в финал — в 2014 и 2017 годах, но уступала соперницам.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль 11-й раз в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос».

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