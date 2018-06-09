Со значительной скидкой: «Реал» готов продать Роналду за €200 млн

«Реал» готов продать лидера команды Криштиану Роналду за €200 млн, хотя изначально сумма отступных за португальца составляла €1 млрд. По информации СМИ, испанский клуб не собирается идти навстречу Роналду, который требует повысить ему зарплату в четыре раза. Интерес к пятикратному обладателю «Золотого мяча» уже проявляет французский ПСЖ. RT разбирался, состоится ли громкий трансфер этим летом.

После победы в финале Лиги чемпионов в Киеве футболистов и болельщиков «Реала», казалось, мало что могло расстроить. Мадридцы в третий раз подряд завоевали главный еврокубок и навсегда вписали имя клуба в историю.

Однако главная звезда команды, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, намекнул журналистам о своём уходе из «Реала».

«Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять «Золотых мячей». Я и так уже вписан в историю, но теперь даже в большей степени. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу.

Проведу ли ещё один сезон в «Реале»? Не могу ничего гарантировать. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь. Жизнь — это не только слава», — цитирует Роналду Marca.

Вскоре выяснилось, что разногласия между игроком и клубом возникли из-за денег. Португалец требовал переподписать с ним контракт на улучшенных условиях. При этом действующее соглашение с «Реалом», в рамках которого Роналду зарабатывает около €21 млн в год, истекает лишь в 2021-м.

Однако аппетиты футболиста, по информации СМИ, существенно возросли. Он требовал у клуба новый контракт и астрономический оклад в €80 млн ежегодно. В «Реале» на такой шаг, разумеется, идти не хотят и готовы продать футболиста. Однако приобрести его — непосильная задача для большинства клубов планеты. Сумма отступных за Криштиану составляет €1 млрд, но руководство «Реала» готово отпустить звезду «всего» за €200 млн.

Потенциальный покупатель пока лишь один: располагающий серьёзными средствами ПСЖ. Французы, по слухам, готовы платить Роналду €45 млн в год. Сообщается, что в Париже решились на серьёзные расходы, чтобы сформировать атакующую тройку Неймар — Килиан Мбаппе — Роналду. С другой стороны, регулярно появляются слухи, что бразилец отправится как раз в «Реал».

Отметим, что зарплатные ожидания Криштиану можно понять, ведь в ближайшее время ему придётся выплатить серьёзную сумму властям Испании. Форвард обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму €14,7 млн с 2011 по 2014 год. Чтобы избежать тюремного заключения, до 15 июня спортсмен должен внести в казну €28 млн.

Тем не менее будущее Роналду всё ещё остаётся туманным. Роналду добился в «Реале» всего, о чём только может мечтать любой футболист. Здесь он завоевал четыре своих «Золотых мяча» из пяти, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды Примеру.

За мадридцев форвард забил 450 мячей и стал легендой клуба. Но Роналду, безусловно, требуется новый вызов, чтобы не потерять мотивацию продолжать карьеру.

Новые горизонты перед Роналду как раз может открыть ПСЖ. С тех пор как у парижан появились богатые владельцы, они доминируют во Франции, но в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала пока не пробивались. И в завершившемся сезоне ПСЖ вылетел из главного еврокубка на стадии 1/8 финала, а выбил подопечных Унаи Эмери как раз «Реал», причём Роналду забил в ворота соперника три мяча.

Криштиану просто необходим ПСЖ, чтобы перейти в разряд топ-клубов, — ведь деньги, как показывает пример тех же парижан, решают далеко не всё. И несмотря на то, что португалец уже не молод, он вполне способен принести новому клубу реальную пользу, тем более вместе с Неймаром и Мбаппе.

А если в Париж переберётся ещё и Джанлуиджи Буффон, соперникам ПСЖ действительно придётся непросто.

Ещё одним поводом покинуть «Реал» для Роналду может стать неожиданный уход со своего поста главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана. Не секрет, что у португальца и француза сложились отличные отношения, и чемпион мира всегда поддерживал своего подопечного. Мало того, по информации СМИ, одной из причин нежелания Зидана продолжать работу в «Реале» как раз стал возможный уход Роналду.

Впрочем, далеко не факт, что Криштиану в итоге решит сменить обстановку. Несмотря на то что Роналду суперзвезда, он уже не молод. В феврале Криштиану исполнилось 33 года, и на серьёзном уровне ему осталось выступать не так долго. Из-за этого переход в другую команду, пусть и такую амбициозную, как ПСЖ, кажется несколько авантюрным.

К тому же нельзя забывать, что в случае перехода в другой клуб Роналду придётся думать о переезде его большой семьи — вместе с женой он воспитывает четверых детей.

Немаловажный фактор — знание языка. Роналду разговаривает на португальском, испанском и английском, но французским не владеет. А в случае перехода в ПСЖ футболисту, видимо, придётся выучить ещё и немецкий, ведь главным тренером команды стал Томас Тухель.

Однако проблемы, связанные с языком и переездом в другую страну, для футболиста уровня Роналду вполне решаемые.

Другое дело — введённый УЕФА принцип финансового фейр-плея. Согласно правилам, европейские клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают. Соответственно, купив игрока за условные €200 млн, клубу потребуется заработать столько же на продаже футболистов. Так, летом после покупки Неймара за €222 млн ПСЖ пришлось избавиться от целого ряда футболистов, чтобы не уйти в минус. Однако сделать это всё равно не удалось, поэтому на парижан теперь могут наложить санкции.

Таким образом, это обстоятельство может стать преградой для перехода Роналду в ПСЖ. Непонятно, решатся ли парижане в сложившихся условиях на ещё один дорогостоящий трансфер. Для того чтобы ПСЖ смог купить Роналду, возможно, клубу придётся продать одну из звёзд — например, Мбаппе.

По последним данным, Роналду может перейти и в «Ювентус». Впрочем, учитывая оборонительный футбол в Италии, Криштиану, вероятно, больше по душе ПСЖ.