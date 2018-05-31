СМИ: Роналду грозит восемь лет тюрьмы из-за неуплаты налогов

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Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может получить восемь лет тюрьмы за неуплату налогов.

Налоговые службы Испании намерены получить €28 млн до 15 июня по делу о неуплате налогов, сообщает AS.

Представители футболиста рассчитывали на выплату €18 млн, признание вины в обмен на сокращение срока до двух лет, который за отсутствием судимости в Испании является условным. Однако в налоговой службе не согласились с таким вариантом.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который имеет проблемы с испанскими налоговыми органами, рассказал о неприятной ситуации с полицией.

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