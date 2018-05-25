Роналду рассказал о неприятной ситуации с правоохранительными органами

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который имеет проблемы с испанскими налоговыми органами, рассказал о неприятной ситуации с полицией.

«Прошлым летом в Форментере был случай. Там стоят тысячи лодок, яхт, а моя самая маленькая. И в неё вторглась полиция с камерами, когда я спокойно спал. Я подумал: «Может, я убийца какой-то?» — приводит слова Роналду A Bola.

Португалец отметил, что его очень расстроил этот инцидент.

«Но что я мог сделать? Только смерть не имеет решения. Несправедливые вещи случаются, но жизнь не заканчивается», — добавил Роналду.

Ранее сообщалось, что мать Роналду призвала женщин не делать аборт.

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