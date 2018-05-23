Мама Роналду призвала женщин не делать аборт

Долорес Авейру, мать нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, призвала женщин не делать аборт.

Она рассказала о своём опыте, когда сделала попытку аборта во время беременности Криштиану.

«У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь. Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого. Пусть они думают и сражаются!» — приводит слова Авейру Globo Esporte.

Мама Роналду презентовала свою книгу под названием «Мужественная мать».

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Саня Ричардс-Росс сделала аборт за несколько недель до начала летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, где она завоевала золотую медаль в составе американской команды в эстафете 4×400 метров.