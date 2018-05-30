«Говорили, у меня ничего не выйдет»: лучшая футболистка мира о насмешках, кумире детства и отношении к своему статусу

Звезда «Барселоны» и сборной Нидерландов Лике Мартенс к 24 годам стала примером для подражания. Эта девушка прошла огромный путь от насмешек и непонимания до многочисленных европейских и мировых титулов. В 2017 году она была признана лучшей футболисткой по версии ФИФА. Сейчас её основная цель — убедить руководителей крупнейших клубов в том, что женщины умеют управляться с мячом не хуже мужчин.

Лике Мартенс родилась в небольшом городке Берген, расположенном в юго-восточной провинции Лимбург в Нидерландах. Именно там и зародилась её любовь к футболу, когда ещё в совсем юном возрасте она наблюдала за тем, как её старшие братья устраивают импровизированные поединки на поле недалеко от дома. По словам спортсменки, в то время она была «назойливой младшей сестрой», которая путалась у всех под ногами и лишь мечтала о том, чтобы присоединиться к игре взрослых.

Но уже тогда у Мартенс решила во что бы то ни стало стать профессиональной футболисткой, о чём она сообщила окружающим. В ответ она получала лишь насмешки.

«В то время все смеялись, когда я рассказывала о своих планах на будущее. Говорили, что у меня ничего не выйдет, потому что футбол — игра для мальчиков, а не для девочек», — вспоминает спортсменка в интервью Reuters.

Она отметила, что была достаточно упряма, чтобы всё-таки уговорить родителей отдать её именно в этот вид спорта, при этом она была готовой к тому, что ей придётся выходить на поле вместе с представителями противоположного пола, так как в местных клубах не было женских команд. Лике считает, что именно соперничество с мальчиками в период становления её техники сыграло ключевую роль в карьере.

«В 12-13 лет все мы развиты примерно одинаково с физической точки зрения. Однако с возрастом я начала замечать, что мальчики становились сильнее и быстрее. Именно поэтому я должна была учиться умнее действовать на поле», — рассказывает Мартенс.

Помимо физической формы и умения думать, девушка, приобрела и бесценный опыт, закаливший её характер. По её словам, если партнёры по команде были рады столь техничному игроку в своих рядах, то соперники по-прежнему относились к ней пренебрежительно, всячески стараясь задеть чувства спортсменки.

«Бывало, что они отказывались выходить на поле, кричали, что я девочка и не способна играть в футбол. Самым неприятным было то, что их в этом поддерживали и родители, приказывавшие мне уйти с поля», — рассказала нидерландская футболистка.

Но когда начинался матч, соперники переходили от слов к делу и Лике доставалось от них больше, чем партнёрам по команде. Но девушка уверена, что это становилось результатом зависти, потому что игроки просто не могли справиться с её техникой.

«На мне фолили чаще, чем на остальных, потому что мальчикам не нравилось, когда я с лёгкостью обходила их. Но я не сдавалась, пытаясь доказать, что девочки тоже умеют обращаться с мячом. Всё это сделало меня сильнее», — подчеркнула Мартенс.

Лике Мартенс

Reuters

© Yves Herman

Карьера Лике стала стремительно развиваться, когда в возрасте 15 лет она покинула родной город, чтобы присоединиться к своему первому профессиональному клубу «Херенвен», выступающему в высшей футбольной женской лиге Нидерландов. В 2010 году с переходом в льежский «Стандарт» началась международная карьера Мартенс. В первом же официальном матче она забила два мяча, принёсших команде победу в кубке.

До своего перехода в «Барселону» в 2017 году спортсменка успела поиграть в составе таких клубов, как немецкий «Дуйсбург» и шведские «Гётеборг» и «Русенгорд».

У международной карьеры были и свои минусы: девушка впервые оказалась оторванной от дома. Редкие встречи с близкими — единственное, о чём жалеет нидерландка.

«Было крайне сложно покидать семью в столь юном возрасте, но это был мой выбор, поэтому мне пришлось пойти на это. Когда я уехала из дома, моей младшей сестре было восемь лет, а сейчас ей уже 18. Я пропустила целый этап её взросления», — признаётся Лике.

Первым матчем в составе национальной команды стала товарищеская игра со сборной Китая в августе 2011 года.

Шестью годами позднее в составе сборной Нидерландов Мартенс удалось стать чемпионкой Европы на домашнем первенстве, где в финале её команда обыграла Данию со счётом 4:2. В результате девушка вошла в символическую сборную турнира, а также была признана футболисткой года по версии УЕФА и ФИФА наравне с Криштиану Роналду, получившим аналогичные награды в мужской номинации.

Эти события кардинально поменяли жизнь Лике.

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«Я возвращаюсь домой, и люди на улицах просят меня подписать автограф или сфотографироваться. Честно говоря, меня это устраивает, потому что на протяжении всей своей жизни мне пришлось много работать, чтобы добиться признания. Однако необходимо время привыкнуть к новому статусу, потому что, будучи никем, я стала всем», — утверждает футболистка.

Сейчас нидерландка выступает за «Барселону» — команду, которой она восхищалась в детстве. Однако истинным источником вдохновения для неё всегда служил бразильский нападающий Рональдиньо.

«Бразилец носил длинные волосы, которые собирал в хвост, тем самым становясь немного похожим на девочку. Кроме того, на поле он был просто великолепен и всегда улыбался. Сразу становилось понятно, насколько он любил свой вид спорта», — рассказывает о кумире Лике.

Но со временем футболистка сама стала настоящим примером для подражания.

«Я счастлива, что имею возможность вдохновлять девочек по всему миру, которые мечтают выступать за большие клубы, которые постепенно начинают создавать женские команды на своих базах. К сожалению, в местах, подобных тому, где я выросла, девчонки должны много работать, чтобы обратить на себя внимание», — делится своим мнением Мартенс.

Однако спортсменка не спешит останавливаться на достигнутом. Впереди сборную Нидерландов ожидает борьба за титул на чемпионате мира в 2019 году во Франции.

«Я всегда ставлю перед собой новые задачи. Играя в «Барселоне», я чувствую, что моей игре есть куда развиваться. Отбор на мундиаль, а также Олимпийские игры очень важны для моей национальной команды», — цитирует нидерландку BBC.