«Рамоса нужно серьёзно наказать»: как в мире отреагировали на травму Салаха в финале Лиги чемпионов

Капитан испанского «Реала» Серхио Рамос умышленно травмировал нападающего английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Об этом заявил экс-футболист сборной Египта Мидо. При этом бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард не увидел в действиях испанца желания нанести повреждение своему сопернику. Впоследствии в ходе обследования выяснилось, что египтянин получил растяжение связок плечевого сустава и сможет выступить на чемпионате мира в России. Что говорили об эпизоде с травмой Салаха — в материале RT.

Финал Лиги чемпионов в Киеве запомнится болельщикам сразу по нескольким причинам. «Реал» в рекордный, 13-й, раз завоевал главный трофей и стал первой в истории командой, сделавшей это три раза подряд. Криштиану Роналду стал единственным в мире игроком, который пять раз поднимал над головой главный европейский клубный кубок. Также матч успел вместить чудо-гол Гарета Бейла и обиднейшие ошибки Лориса Кариуса. Но одно из важнейших событий произошло уже в первом тайме.

На исходе 25-й минуты трибуны НСК «Олимпийский» вздрогнули, когда на газон упали Мохаммед Салах и Серхио Рамос. Египтянин и испанец сцепились руками, в результате чего лидер «Ливерпуля» очень неудачно приземлился и повредил плечо. Впоследствии он попытался продолжить встречу, но из-за боли сделать этого не смог. Уроженец Басьюна со слезами на глазах покинул поле — ему не удалось полностью провести на данный момент главный матч в своей карьере.

Эпизод столкновения сразу прокомментировал экс-футболист «Тоттенхэма» Мидо. По мнению бывшего форварда сборной Египта, капитан «Реала» умышленно нанёс травму Салаху.

«Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха», — написал спортсмен на своей официальной странице в Twitter.

Уже после матча травму своего подопечного прокомментировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. По словам немца, предварительное обследование показало наличие тяжёлого повреждения.

«Это очень серьёзная травма, очень серьёзная. В настоящий момент Салах находится в больнице и делает рентген. Повреждена либо ключица, либо плечо. Ничего хорошего, вот и всё», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Как и для многих футболистов, нынешний сезон не заканчивается с последним туром национального первенства и финалом Лиги чемпионов. Летом Салах в составе сборной Египта должен был отправиться на чемпионат мира в Россию. Причём одним из соперников африканцев по групповому этапу станут подопечные Станислава Черчесова. Однако тяжёлая травма могла поставить крест как на шансах Мохаммеда выступить на турнире, так и на перспективах египтян. Форвард «Ливерпуля» является главной и почти единственной ударной силой коллектива.

Неутешительными были и прогнозы бывшего врача сборной СССР по футболу Зураба Орджоникидзе. Он отметил, что Салаху потребуется операция.

«Могу выразить лишь своё предположение. Точный диагноз покажет только рентген. У Салаха — повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом. Но, скорее всего, там просто разрыв. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживёт. Всё достаточно серьёзно. Восстановление весьма длительное», — цитирует Орджоникидзе «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, травма свела к минимуму шансы Мохаммеда попасть на мундиаль.

«До чемпионата мира уже практически ничего не осталось. Сомневаюсь, что Салах восстановится к матчу с Россией. Конечно, мне очень дорога наша сборная. Но я в сердцах сказал: «Если Салах пропустит месяц, нужно серьёзно наказать Рамоса». Очень серьёзная травма», — добавил Орджоникидзе.

Однако бывший футболист «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард был менее категоричен. По его мнению, Рамос не хотел нанести травму Салаху, а повреждение египтянина является следствием неудачного стечения обстоятельств.

«Я не думаю, что Рамос заслуживает обвинений в свой адрес из-за травмы, которую он нанёс Салаху. На самом деле Серхио очень уважает Мохаммеда. Он просто выполнял свою работу, делал то, что делают все защитники. Иногда не удаётся избежать таких жёстких столкновений. К сожалению, в этом эпизоде Салаху не повезло», — цитирует Лэмпарда BT Sport.

При этом прогноз экс-врача ЦСКА и «Локомотива» Александра Ярдошвили был немного более оптимистичен. Он отметил, что Салах вряд ли получил перелом в результате столкновения с Рамосом.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду и нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах

Reuters

«По Салаху сложно сделать вывод. Не до конца понятно. Мне кажется, у него мышечная травма. Не думаю, что там какой-то перелом. Успеет ли восстановиться к чемпионату мира? Не берусь судить», — заявил Ярдошвили «Спорт-Экспрессу».

Помимо Салаха, в первом тайме травму получил защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Испанец упал на газон и долгое время не мог подняться, а поле также покинул со слезами на глазах.

«Карвахаль, считаю, травмировал заднюю поверхность бедра. Рвётся мышца на скорости. Раз он плачет, значит, похоже, чемпионат мира пройдёт мимо него. На восстановление уйдёт, возможно, три-четыре недели. А то и больше», — добавил Ярдошвили.

В отсутствие своего лидера «Ливерпуль» не смог справиться с «Реалом» и уступил со счётом 1:3. По словам полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, травма Салаха сильно повлияла на психологическое состояние футболистов английского клуба.

«30 минут Салах выглядел хорошо. Его травма стала для нас ударом. В перерыве главный тренер обратился к нам. Попросил забыть о повреждении Мохаммеда. Общался ли я с ним после матча? Нет, даже не увидел его в раздевалке», — заявил Вейналдум «Чемпионату».

Согласился с этим и легендарный полузащитник «красных» Стивен Джеррард. По его мнению, английский клуб провёл достойный матч, но потеря египтянина сильно осложнила задачу.

«Ливерпуль» сыграл хорошо. Травма Салаха психологически воздействовала на всех игроков команды», — цитирует Джеррарда BT Sport.

После матча большинство футболистов сосредоточились на обсуждении ошибок голкипера Лориса Кариуса, которые помогли королевскому клубу одержать победу в Лиге чемпионов. Однако защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен признался, что очень переживает за состояние египтянина и пожелал тому выступить на первенстве планеты в России.

«Это разрывает сердце. Тяжело такое принять. Столько травм произошло по ходу сезона. Салах плакал и в раздевалке. Надеюсь, он сыграет на чемпионате мира», — приводит слова Ловрена «Чемпионат».

Однако позднее появилась информация, которая позволяет рассчитывать на приезд Салаха на чемпионат мира. Как сообщили в Египетской футбольной ассоциации (EFA), обследование не выявило у Мохаммеда серьёзной травмы. Таким образом, у форварда остаются шансы сыграть на мундиале.

«Медицинский штаб «Ливерпуля» сделал игроку рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Врач сборной Египта Мохаммед Абу Эль-Эла выражает надежду, что футболист сможет выступить за национальную команду на чемпионате мира», — говорится в заявлении пресс-службы EFA.

Впоследствии данную информацию подтвердил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз. Он назвал сроки восстановления спортсмена после травмы и рассказал, когда Салах присоединится к национальной команде.

«У Салаха диагностировано растяжение связок плечевого сустава. Продолжительность лечения составит две недели. Врачи сборной Египта контактируют с медицинским штабом «Ливерпуля». Реабилитацию Салах пройдёт в Англии, а затем присоединится к национальной команде на сборах в Италии. Мы огласим окончательную заявку сборной 4 июня, и Мохаммед в ней обязательно будет. Сейчас ему необходимо отдохнуть, перед тем как начать восстановление», — написал министр спорта на своей странице в Facebook.