Министр спорта Египта рассказал, когда Салах восстановится от травмы

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз рассказал, сколько займёт восстановление футболиста «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха после травмы, которую он получил в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели», — написал министр спорта Египта на своей странице в Facebook.

Он отметил, что медицинский штаб сборной страны находится в постоянном контакте с врачами «Ливерпуля», которые сделали рентгеновские снимки и отправили их для согласования диагностики и лечения спортсмена.

«Было решено, что Салах пройдёт реабилитацию и лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии», — подчёркивается в заявлении.

Он добавил, что Салах должен быть в окончательной заявке сборной Египта на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня.

Ранее бывший футболист сборной Египта заявил, что Рамос намеренно травмировал Салаха.