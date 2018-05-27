Бывший футболист сборной Египта: Рамос намеренно травмировал Салаха
«Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха», — написал Мидо в своём Twitter.
من يفهم في كرة القدم يعلم ان راموس تعمد إصابة صلاح!!— Mido (@midoahm) 26 мая 2018 г.
Эпидод в котором 25-летний египтянин повредил плечо произошёл в середине первого тайма.
Anybody who watches this video and says Ramos didn’t try to injure Salah is either lying, crazy or both. #UCLFinalpic.twitter.com/kHNs5pH1FW— FBI spy Sean Kent (@seankent) 26 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в сборной Египта оптимистично оценили шансы Салаха выступить на ЧМ-2018 .