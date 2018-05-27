Бывший футболист сборной Египта: Рамос намеренно травмировал Салаха

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Бывший нападающий сборной Египта по футболу Мидо заявил, что защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос намеренно травмировал полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов.

«Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха», — написал Мидо в своём Twitter.

Эпидод в котором 25-летний египтянин повредил плечо произошёл в середине первого тайма.

Ранее сообщалось, что в сборной Египта оптимистично оценили шансы Салаха выступить на ЧМ-2018 .

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