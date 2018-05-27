В сборной Египта оптимистично оценили шансы Салаха выступить на ЧМ-2018

Пресс-служба сборной Египта по футболу сообщила результаты предварительного обследования полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, получившего травму в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Доктрор Мохамед Абу Эль-Эла сообщил, что по словам врачей «Ливерпуля», рентген выявил у Салаха травму связок плечевого сустава. Этот диагноз добавляет оптимизма в отношении его шансов поехать на чемпионат мира», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Ранее Юрген Клопп заявил, что единоборство, в котором Салах получил травму, напоминало реслинг, а не футбол.