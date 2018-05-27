Травма Салаха, две ошибки Кариуса и гол Бэйла через себя: как «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд стал обладателем главного еврокубка. Победу королевскому клубу принесли две грубейшие ошибки вратаря соперников Лориса Кариуса и гол Гарета Бэйла через себя. Английская команда по ходу встречи лишилась своего основного козыря — Мохамеда Салаха, который получил травму плеча. Основные моменты матча — в материале RT.

Статистика в пользу «Реала»

В последние годы «Реалу» удаётся отлично завершать сезон, одерживая победы в Лиге чемпионов. Футболисты мадридской команды в 2016-м и 2017-м дважды подряд завоевали главный еврокубок и намеревались в Киеве сделать это в третий раз.

Мало того, «сливочные» могли одержать победу в седьмом финале ЛЧ подряд. В последний раз удача отвернулась от «Реала» в решающей встрече в 1981 году, и победу тогда одержал именно «Ливерпуль». Та встреча проходила в Париже, и победу английскому коллективу принёс гол Алана Кеннеди за несколько минут до конца основного времени.

Спустя 37 лет «Ливерпуль» вновь намеревался одолеть королевский клуб. В начале сезона мало кто мог предположить, что подопечные Юргена Клоппа дойдут до финала, но они сделали это, по пути выбив из борьбы «Порту», «Манчестер Сити» и «Рому». А тройка Роберто Фирмино — Мохамед Салах — Садио Мане стала настоящим открытием турнира: на троих они забили 31 мяч.

Но главной звездой «Ливерпуля», конечно, является египтянин. Салах проводит по-настоящему впечатляющий сезон, и многие даже прочат ему «Золотой мяч».

В Киев прибыло огромное количество болельщиков «Ливерпуля», которые буквально заполонили улицы города, а поклонники «Реала» просто утонули в своеобразном красном море. К сожалению, не обошлось и без неприятностей. Некоторые английские гости подверглись избиению со стороны местных фанатов.

Немало вопросов вызвали и завышенные в десятки раз цены на жильё. Также непосредственно в день матча появилась информация о минировании нескольких станций метро. А чуть раньше сообщалось якобы о готовящемся в Киеве теракте.

Слёзы Египта

Впрочем, со стартовым свистком Милорада Мажича все проблемы остались позади. Болельщики до отказа заполнили 70-тысячный «Олимпийский», который в 2012-м принимал финал чемпионата Европы.

«Ливерпуль» ожидаемо сделал ставку на активное начало и буквально задавил действующего обладателя трофея в первые минуты встречи. Футболисты английской команды не позволяли «Реалу» выходить из обороны. Криштиану Роналду растерянно наблюдал за тем, как его партнёры порой скатываются на банальный вынос, дабы хотя бы ненадолго отодвинуть игру от ворот Кейлора Наваса.

Наиболее опасный момент у его ворот создал молодой Трент Александер-Арнольд. Самый юный участник финалов ЛЧ в составе «Ливерпуля», которому в октябре исполнится 20 лет, нанёс мощный удар из правого угла штрафной, но Навас справился с ним.

А через пару минут произошёл эпизод, фактически разделивший игру на «до» и «после». Салах в борьбе за мяч с Серхио Рамосом неудачно приземлился на плечо и остался лежать на газоне. «Красная» часть стадиона тут же испуганно притихла. Мохамеда сумели поставить на ноги, и на некоторое время он вернулся в игру.

Однако через пару минут стало понятно, что египтянин получил серьёзную травму, которая ставит под сомнение и его участие в чемпионате мира.

После потери лидера из «Ливерпуля» будто выпустили воздух. Команда отошла к своим воротам и отдала инициативу сопернику. Не обошлось без травмы и у «Реала». Даниэль Карвахаль получил повреждение голеностопа и также покинул поле. Как и в случае с Салахом, участие испанца в чемпионате мира теперь оказалось под вопросом.

Испанская же команда, оставшись без основного защитника, почти открыла счёт, но мяч Карима Бензема был отменён из-за офсайда у Криштиану Роналду — именно после его удара и спасения Лориса Кариуса француз и добил снаряд в сетку.

Чёрный день для Кариуса и бенефис Бэйла

В первом тайме зрители голов так и не дождались, однако сразу после перерыва грубейшую ошибку совершил Кариус. Немецкий вратарь «Ливерпуля», выбрасывая мяч рукой из собственной штрафной, попал точно в ногу Бензема. Юрген Клопп ошарашенно наблюдал за тем, как снаряд медленно влетает в сетку ворот. Шокированный Кариус пытался объяснить Мажичу, что француз нарушал правила, но и сам понимал, что ошибся.

Однако «Ливерпуль» пропущенный мяч не сломил, и уже спустя четыре минуты команда сравняла счёт после подачи углового. Садио Мане, воспользовавшись скидкой партнёра, переправил мяч в створ.

Зидан ответил на гол соперника заменой, которая стала для соперника роковой. На поле вышел Гарет Бэйл. Для валлийца нынешний сезон получился не самым удачным, долгое время он не мог прийти в себя после травм, а затем вовсе осел на скамейке запасных. Но в решающий момент тренер бросил в бой именно Бэйла, и тот не подвёл.

Казалось, невероятный гол Роналду в ворота «Ювентуса» так и останется единственным в своём роде ещё несколько лет, но трюк португальца сразу после выхода на замену повторил Бэйл. Кросс Марсело Гарета он превратил в чудесный гол через себя.

«Ливерпулю» не оставалось ничего иного, кроме как пойти вперёд, но команда в оставшиеся 25 минут создала лишь один опасный момент. Всё тот же Мане низом пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в штангу.

«Реал» отвечал на это куда более опасными контратаками, но третий мяч в исполнении испанской команды вновь получился курьёзным. Бэйл, сместившись в центр с правого фланга, пробил мощно, но точно в руки Кариусу. Однако немец умудрился так неудачно подставить кулаки, что от них снаряд срикошетил в сетку. Это был явно не день Лориса.

За минуту до конца дополнительного времени Клопп подошёл к Зидану и поздравил его с победой. Зинедину остаётся только позавидовать. Возглавив команду, в которой он блистал в качестве футболиста, в 2016-м, француз трижды подряд выиграл с ней ЛЧ.

Особо следует отметить и достижение Роналду. Португалец хотя и ушёл с поля без гола, стал первым футболистом в истории, который выиграл ЛЧ пять раз. Клопп же проиграл свой второй финал главного еврокубка. В 2013-м он во главе дортмундской «Боруссии» уступил «Баварии».

Для чёрно-жёлтых тот финал стал пиком, после чего начался медленный спад, а Клопп сперва взял паузу в тренерской карьере, а затем возглавил «Ливерпуль». Любопытно, какая судьба будет ждать нынешнюю команду немецкого специалиста. Болельщики по-настоящему полюбили английский коллектив, но взять трофей «красным» не удалось. И одному футбольному богу известно, как сложился бы финальный поединок, не получи травму Салах. Остаётся только пожелать ему здоровья и выразить надежду, что в Россию на чемпионат мира Мохамед приехать сможет.