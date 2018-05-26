Бэйл ударом через себя вывел «Реал» вперёд в финале ЛЧ с «Ливерпулем»

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Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл ударом через себя в падении вывел свою команду вперёд в финале Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

Бэйл вышел на замену на 61-й минуте матча вместо Иско и уже на 64-й минуте откликнулся на навес Марсело, переправив мяч в ворота «Ливерпуля» ударом через себя в падении.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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