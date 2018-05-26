Бэйл ударом через себя вывел «Реал» вперёд в финале ЛЧ с «Ливерпулем»
Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл ударом через себя в падении вывел свою команду вперёд в финале Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».
Бэйл вышел на замену на 61-й минуте матча вместо Иско и уже на 64-й минуте откликнулся на навес Марсело, переправив мяч в ворота «Ливерпуля» ударом через себя в падении.
Gareth Bale puts Real Madrid up 2-1. Wow. #UCLfinalpic.twitter.com/EGYqZuvliX— Sports Insights (@SportsInsights) 26 мая 2018 г.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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