Бэйл ударом через себя вывел «Реал» вперёд в финале ЛЧ с «Ливерпулем»

Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл ударом через себя в падении вывел свою команду вперёд в финале Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

Бэйл вышел на замену на 61-й минуте матча вместо Иско и уже на 64-й минуте откликнулся на навес Марсело, переправив мяч в ворота «Ливерпуля» ударом через себя в падении. Gareth Bale puts Real Madrid up 2-1. Wow. #UCLfinalpic.twitter.com/EGYqZuvliX — Sports Insights (@SportsInsights) 26 мая 2018 г. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.