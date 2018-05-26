Полузащитник «Ливерпуля» Салах получил травму в финале ЛЧ с «Реалом»
В середине первого тайма 25-летний египтянин повредил плечо в столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом.
Врачи «Ливерпуля» оказали Салаху помощь, и он вернулся в игру, но спустя пять минут снова упал на газон и со слезами на глазах покинул поле.
Вместо него вышел англичанин Адам Лаллана.
A sad way for Salah's season to finish 😢#UCLfinalpic.twitter.com/6v2Y0MKNBe— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 мая 2018 г.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.