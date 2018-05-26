Полузащитник «Ливерпуля» Салах получил травму в финале ЛЧ с «Реалом»

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Египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах получил повреждение в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

В середине первого тайма 25-летний египтянин повредил плечо в столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

Врачи «Ливерпуля» оказали Салаху помощь, и он вернулся в игру, но спустя пять минут снова упал на газон и со слезами на глазах покинул поле.

Вместо него вышел англичанин Адам Лаллана.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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