«Мы стали легендарной командой»: о чём говорили игроки «Реала» и «Ливерпуля» после финала Лиги чемпионов

«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, нанеся в Киеве поражение «Ливерпулю» со счётом 3:1. После игры победители турнира говорили о невероятном голе Гарета Бэйла и об исторической значимости своего успеха, а также обсуждали возможный уход Криштиану Роналду из команды. В «Ливерпуле» сокрушались из-за ошибок вратаря Лориса Кариуса и травмы Мохаммеда Салаха, которые стали главной причиной неудачи английской команды.

«Это что-то историческое»

Одним из главных событий матча стал гол Гарета Бэйла после удара через себя. Валлиец рассказал, что очень хотел переломить ход игры после своего появления на поле во втором тайме и в итоге забил самый важный мяч в карьере.

«Я был расстроен, что не попал в стартовый состав, чувствовал, что достоин быть в старте. Лучшее, что я смог сделать в такой ситуации, — выйти на замену и повлиять на ход игры, что я и сделал. Мой первый гол — лучший в карьере, ведь это Лига чемпионов, нет турнира важнее. Счастлив, что мы выиграли. Мы провели плохой чемпионат, но сезон в итоге получился отличный. Мне необходимо играть каждую неделю через одну, но в этом сезоне такого не было. Я не играл из-за травмы пять-шесть недель, но с тех пор был в форме. Мне нужно встретиться со своим агентом летом и обсудить будущее», — сказал Бэйл в комментарии официальному сайту УЕФА.

Защитник Серхио Рамос заявил, что «Реал» теперь вправе именоваться легендарной командой, так как его достижения не могут повторить другие клубы.

«Знали, что это будет трудный матч. Наша команда продемонстрировала голод и желание продолжать побеждать. Мы стали легендарной командой. Нужно по достоинству оценивать свои достижения. Мы знали, как бороться с «Ливерпулем», и показали свою игру», — сказал испанец.

Хавбек Лука Модрич после третьей победы подряд в Лиге чемпионов высказал сомнения, что какому-либо клубу удастся повторить успех «Реала».

«Это нечто невероятное, что-то историческое. Я не знаю, повторит ли это кто-нибудь в будущем», — рассказал хорватский футболист.

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал ошибки вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, отметив, что они не были случайными.

«Я очень рад, что мы пишем историю. Нужно похвалить каждого. То, что мы сделали, ненормально, и нужно продолжать сражаться. «Реал» не сразу нащупал свою игру, соперник поначалу нас поджимал, но мы знали, что английские команды действуют в такой манере. Нам удалось хорошо провести концовку первого тайма и успешно завершить встречу. Что касается ошибок Кариуса, то они возникали не просто так. Нужно быть на поле, вынуждать соперника допускать их, бить по воротам, воплощать ошибки в голы. Карим действовал очень умно. Второй гол — классная игра Бэйла. Третий — Бэйл хорошо пробил, и вратарь не справился с его ударом», — уверен Каземиро.

«Мне было приятно играть за «Реал»

Лидер «Реала» Криштиану Роналду в пятый — рекордный — раз выиграл Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира в этом сезоне. После матча он рассказал, как теперь следует называть главный европейский турнир, и уделил много внимания своем будущему в клубе.

«Я стал лучшим бомбардиром, Лига чемпионов должна иметь приставку КР7 (Криштиану Роналду №7. — RT). О будущем поговорим позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался победой с партнёрами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам. Меня не терзают сомнения, я счастлив. На следующей неделе всё узнаете. Я отдохну и отправлюсь в сборную Португалии. Посмотрим, что случится в дальнейшем», — цитирует форварда Marca.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан призвал не обращать внимания на намёки Роналду на уход из команды и прокомментировал замену, которая перевернула ход финальной игры.

«Бэйл вышел на поле и сделал то, что должен делать, — такой же гол Криштиану забил в Турине. Мы счастливы. То, чего мы добились, просто невероятно, у меня нет слов. Сейчас не время обсуждать слова Роналду об уходе. Я сказал игрокам, что мы должны сполна наслаждаться этим моментом, потому что мы живём лишь один раз», — сказал единственный в истории тренер, выигравший Лигу чемпионов три раза подряд.

Защитник Марсело при этом уверен, что Роналду не станет уходить из клуба после своей пятой победы в Лиге чемпионов.

«Криштиану — ключевая фигура в «Реале». Думаю, он останется. Но решать должны он сам и клуб», — заявил бразилец.

«Команда не винит Кариуса»

В «Ливерпуле» в основном говорили об ошибках вратаря Лориса Кариуса, которые привели к двум голам в ворота английской команды. Голкипер взял вину на себя и извинился перед болельщиками, однако защитник Эндрю Робертсон рассказал, что в команде не винят своего партнёра в случившемся.

«Ошибки Кариуса? Мы не виним Лориса. В раздевалке все подавлены, но нам нужно смотреть вперёд. На мой взгляд, до травмы Мохаммеда Салаха мы были лучше. Бэйл забил потрясающий гол. Это был не наш вечер. Жаль, что всё так закончилось, но это был большой сезон для нас. Мы должны двигаться дальше», — сказал Робертсон.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что сочувствует Кариусу, пропустившему три мяча.

«Лорис всё понимает, все всё понимают. Очень жаль, что это произошло в таком матче, в таком сезоне. Я ему сочувствую. Ему очень сложно избавиться от негативных мыслей», — сказал Клопп.

Немецкий специалист не оставил без внимания травму Мохаммеда Салаха в первом периоде и рассказал, каким был план команды на игру.

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«Наш игровой план состоял лишь в том, чтобы выиграть матч, никаких других вариантов. Мы хорошо начали и играли именно так, как планировали. Эпизод с Рамосом и Салахом смотрелся действительно жутко, это стало шоком для команды. Мы потеряли позитивный импульс, а соперник взбодрился. Мы отошли назад и не могли добраться до Модрича и Крооса. Нам пришлось начать много бегать и работать, мы начали это делать, наступил перерыв. Мы забили один мяч — они забили три. Травма Салаха очень серьёзна, у него повреждено плечо. Он мог попробовать играть дальше, я пока его не видел. Он отправился в больницу на рентген», — рассказал наставник «Ливерпуля».

Капитан команды Джордан Хендерсон заявил, что ему и партнёрам нужно смотреть с оптимизмом в будущее и учиться играть в финалах больших турниров.

«Мы были недостаточно хороши в этот вечер, но я очень горжусь игроками, а также фанатами, которые поддержали нас. Надеюсь, мы продолжим двигаться вперёд и сыграем в новых финалах, чтобы это стало обыденностью для нас. Футбол идёт вперёд, у нас на носу чемпионат мира, так что нужно двигаться дальше. Мы можем гордиться тем, что вышли в финал Лиги чемпионов. Нам будет больно ещё какое-то время, но надо идти дальше. Когда Салах получил травму, соперник начал доминировать. В первом тайме они забили из офсайда, но мы остались в игре. Мы верили, что способны достичь успеха, но «Реал» забил несколько мячей, которых не случилось бы в других подобных ситуациях», — уверен полузащитник.