Испанские СМИ назвали причины ухода Зидана из «Реала»

Испанское издание AS назвало причины ухода французского специалиста Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала».

По информации издания, 45-летний тренер был обеспокоен возможным уходом из клуба форвардов Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, при этом уход валлийца тревожил француза в большей степени, поскольку он связан с проблемами внутри команды.

Отмечается, что Зидан также был недоволен трансферными планами президента «Реала» Флорентино Переса, которые тот не согласовывал с ним.

Ещё одной причиной ухода француза назван низкий уровень поддержки со стороны руководства «Реала» по ходу сезона, в те моменты, когда у команды возникали трудности.

Ранее сообщалось, что французский «Амьен» предложил Зидану возобновить карьеру футболиста.