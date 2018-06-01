Испанские СМИ назвали причины ухода Зидана из «Реала»
По информации издания, 45-летний тренер был обеспокоен возможным уходом из клуба форвардов Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, при этом уход валлийца тревожил француза в большей степени, поскольку он связан с проблемами внутри команды.
Отмечается, что Зидан также был недоволен трансферными планами президента «Реала» Флорентино Переса, которые тот не согласовывал с ним.
Ещё одной причиной ухода француза назван низкий уровень поддержки со стороны руководства «Реала» по ходу сезона, в те моменты, когда у команды возникали трудности.
Ранее сообщалось, что французский «Амьен» предложил Зидану возобновить карьеру футболиста.