Французский «Амьен» предложил Зидану возобновить карьеру футболиста
«Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру, мы горим от нетерпения!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в Twitter.
Zinedine, si tu veux reprendre du service en tant que joueur, nous sommes chauds ! pic.twitter.com/z4lUoQQzUX— Amiens SC (@AmiensSC) 31 мая 2018 г.
Зидан завершил карьеру профессионального футболиста в 2006 году.
«Амьен» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции.
Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» были шокированы новостью об уходе Зидана.