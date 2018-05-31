Французский «Амьен» предложил Зидану возобновить карьеру футболиста

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Французский футбольный клуб «Амьен» предложил бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану возобновить карьеру игрока.

«Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру, мы горим от нетерпения!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в Twitter.

Зидан завершил карьеру профессионального футболиста в 2006 году.

«Амьен» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» были шокированы новостью об уходе Зидана.

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