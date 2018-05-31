Французский «Амьен» предложил Зидану возобновить карьеру футболиста

Французский футбольный клуб «Амьен» предложил бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану возобновить карьеру игрока.

«Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру, мы горим от нетерпения!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в Twitter.

Zinedine, si tu veux reprendre du service en tant que joueur, nous sommes chauds ! pic.twitter.com/z4lUoQQzUX — Amiens SC (@AmiensSC) 31 мая 2018 г.

Зидан завершил карьеру профессионального футболиста в 2006 году.

«Амьен» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» были шокированы новостью об уходе Зидана.