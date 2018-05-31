СМИ: Футболисты «Реала» были шокированы новостью об уходе Зидана

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Футболисты мадридского «Реала» были шокированы новостью об уходе главного тренера команды Зинедина Зидана со своего поста.

Как сообщает Marca, игроки думали, что на пресс-конференции будет объявлено о продлении контракта с наставником. Однако перед её началом Зидан сообщил капитану Серхио Рамосу, что покидает клуб. Испанец передал эту новость партнёрам, и она их потрясла.

Под руководством французского специалиста «Реал Мадрид» выиграл чемпионат Испании, а также три раза подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рамос поблагодарил Зидана за работу в «Реале».

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