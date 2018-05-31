СМИ: Футболисты «Реала» были шокированы новостью об уходе Зидана

Футболисты мадридского «Реала» были шокированы новостью об уходе главного тренера команды Зинедина Зидана со своего поста.

Как сообщает Marca, игроки думали, что на пресс-конференции будет объявлено о продлении контракта с наставником. Однако перед её началом Зидан сообщил капитану Серхио Рамосу, что покидает клуб. Испанец передал эту новость партнёрам, и она их потрясла.

Под руководством французского специалиста «Реал Мадрид» выиграл чемпионат Испании, а также три раза подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рамос поблагодарил Зидана за работу в «Реале».