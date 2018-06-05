СМИ: Роналду хочет зарабатывать €75 млн в год по новому контракту в «Реале»

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Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выдвинул условия по новому контракту.

Роналду согласен продлить соглашение с клубом при повышении ежегодной зарплаты до €75 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Cope. Действующий контракт Роналду рассчитан до 2021 года с окладом €42 млн в год.

По версии издания, португалец намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее футбольный клуб «Енисей» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжить карьеру в Красноярске.

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