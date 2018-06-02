ФК «Енисей» предложил Роналду продолжить карьеру в Красноярске
- Reuters
Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала изображение, на котором показала преимущества жизни в Красноярске по сравнению с Мадридом и Манчестером, сопроводив его текстом: «Дорогой Криштиану, мы всё знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать «Енисей» великим. Решай сейчас!»
Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.
Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj
После победы в финале Лиги чемпионов 33-летний португалец намекнул на возможный уход из «Реала».
Ранее СМИ сообщили, что «Пари Сен-Жермен» предложит Роналду контракт с зарплатой €45 млн в год.