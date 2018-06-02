ФК «Енисей» предложил Роналду продолжить карьеру в Красноярске

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Футбольный клуб «Енисей» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжить карьеру в Красноярске.
ФК «Енисей» предложил Роналду продолжить карьеру в Красноярске
  • Reuters

Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала изображение, на котором показала преимущества жизни в Красноярске по сравнению с Мадридом и Манчестером, сопроводив его текстом: «Дорогой Криштиану, мы всё знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать «Енисей» великим. Решай сейчас!»

После победы в финале Лиги чемпионов 33-летний португалец намекнул на возможный уход из «Реала».

Ранее СМИ сообщили, что «Пари Сен-Жермен» предложит Роналду контракт с зарплатой €45 млн в год.

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