ФК «Енисей» предложил Роналду продолжить карьеру в Красноярске

Футбольный клуб «Енисей» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжить карьеру в Красноярске.

Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала изображение, на котором показала преимущества жизни в Красноярске по сравнению с Мадридом и Манчестером, сопроводив его текстом: «Дорогой Криштиану, мы всё знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать «Енисей» великим. Решай сейчас!»

Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.



Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.

После победы в финале Лиги чемпионов 33-летний португалец намекнул на возможный уход из «Реала».

Ранее СМИ сообщили, что «Пари Сен-Жермен» предложит Роналду контракт с зарплатой €45 млн в год.