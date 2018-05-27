Роналду намекнул на возможный уход из «Реала»

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» намекнул на возможный уход из испанского клуба.

«О будущем поговорим позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался победой с партнёрами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — цитирует Роналду Marca.

Португалец отметил, что его не терзают сомнения и на следующей неделе болельщики всё узнают.

«Посмотрим, что случится в дальнейшем», — добавил Роналду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить