Роналду намекнул на возможный уход из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» намекнул на возможный уход из испанского клуба.

«О будущем поговорим позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался победой с партнёрами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — цитирует Роналду Marca.

Португалец отметил, что его не терзают сомнения и на следующей неделе болельщики всё узнают.

«Посмотрим, что случится в дальнейшем», — добавил Роналду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов.