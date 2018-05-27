Роналду намекнул на возможный уход из «Реала»
«О будущем поговорим позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался победой с партнёрами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — цитирует Роналду Marca.
Португалец отметил, что его не терзают сомнения и на следующей неделе болельщики всё узнают.
«Посмотрим, что случится в дальнейшем», — добавил Роналду.
Ранее сообщалось, что «Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов.