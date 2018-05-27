«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов
«Поздравляем «Реал Мадрид» с завоеванием трофея Лиги чемпионов в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении каталонского клуба.
Congratulations to @realmadrid for winning the 2017/18 Champions League title— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 26 мая 2018 г.
В финале турнира, который прошёл 26 мая, подопечные Зинедина Зидана обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:1.
Ранее Зидан поделился впечатлениями от победы тренируемого им «Реала» в финале Лиги чемпионов.