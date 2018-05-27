«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
«Барселона» в своём аккаунте в Twitter поздравила мадридский «Реал» с победой в футбольной Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

«Поздравляем «Реал Мадрид» с завоеванием трофея Лиги чемпионов в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении каталонского клуба.

В финале турнира, который прошёл 26 мая, подопечные Зинедина Зидана обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:1.

Ранее Зидан поделился впечатлениями от победы тренируемого им «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить