«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

«Барселона» в своём аккаунте в Twitter поздравила мадридский «Реал» с победой в футбольной Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

«Поздравляем «Реал Мадрид» с завоеванием трофея Лиги чемпионов в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении каталонского клуба. Congratulations to @realmadrid for winning the 2017/18 Champions League title — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 26 мая 2018 г. В финале турнира, который прошёл 26 мая, подопечные Зинедина Зидана обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:1. Ранее Зидан поделился впечатлениями от победы тренируемого им «Реала» в финале Лиги чемпионов.