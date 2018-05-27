Зидан поделился впечатлениями от победы тренируемого им «Реала» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

«То, что мы сейчас переживаем, — это фантастика! У меня нет слов! Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом — ничего подобного в их жизни больше не будет», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Зидан: "То, что мы сейчас переживаем, - это фантастика. У меня нет слов. Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом - ничего подобного в их жизни больше не будет"#финалЛЧpic.twitter.com/fe7wOiF2U6 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом в истории, трижды подряд выигравшим Лигу чемпионов