Зидан поделился впечатлениями от победы тренируемого им «Реала» в финале Лиги чемпионов

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

«То, что мы сейчас переживаем, — это фантастика! У меня нет слов! Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом — ничего подобного в их жизни больше не будет», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом в истории, трижды подряд выигравшим Лигу чемпионов

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