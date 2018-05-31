«Я рад быть частью истории, которую мы творили»: Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала». О своём уходе он сообщил на пресс-конференции, отметив, что королевскому клубу было бы очень сложно успешно выступить в следующем сезоне, если бы он сохранил пост. О неожиданном поступке выигравшего три Лиги чемпионов подряд наставника — в материале RT.

Последние несколько лет позволили «Реалу» осуществить то, что ранее не удавалось ни одному футбольному коллективу в истории. На протяжении трёх лет мадридцы неизменно подтверждали статус сильнейшего клуба Европы, завоёвывая главный трофей Лиги чемпионов. Наравне с непревзойдённым Криштиану Роналду и другими потрясающими игроками, успех мадридской команды также неразрывно связан с его главным тренером.

Зинедин Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, сменив на этой должности Рафаэля Бенитеса. Под руководством предшественника команда довольно успешно выступала в чемпионате, но разгромное поражение от «Барселоны» в эль-класико обрушило на специалиста массу критики. В итоге он был вынужден покинуть свой пост спустя всего восемь месяцев после назначения.

Исправлять положение был призван Зидан, который в бытность игроком являлся настоящим символом «Реала». За последние три года он успел пройти стажировку у многоопытного Карло Анчелотти в качестве его помощника, а потом возглавлял молодёжку «сливочных». Поначалу это назначение было воспринято с долей скепсиса. Отсутствие в послужном списке Зинедина опыта работы в серьёзных европейских коллективах поднимало вопросы, сможет ли легендарный футболист управляться со звёздами калибра Криштиану Роналду и Гарета Бейла.

Но успехи Зидана превзошли все, даже самые смелые ожидания болельщиков и руководства. За три года в «Реале» француз успел завоевать девять трофеев. Помимо трёх побед в Лиге чемпионов, он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также дважды побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Однако не всегда подобный список достижений способен заставить наставников продолжать оставаться на своём посту. Так случилось и с Зиданом, который решил покинуть «Реал» после того, как стал первым тренером в истории, которому Лига чемпионов покорилась трижды за карьеру.

«То, что мы делаем, — какое-то сумасшествие. Я рад быть частью истории, которую мы творили, потрясающие чувства. Не мог даже представить себе такого. Но при этом я принял решение, что не должен оставаться во главе «Реала». Эта команда должна продолжать выигрывать, для этого ей нужны изменения, другие тренерские решения. Хочу поблагодарить президента за предоставленную возможность работать вместе», — заявил Зидан на пресс-конференции.

По мнению француза, королевскому клубу было бы очень сложно успешно выступить в следующем сезоне, если бы он остался на своём посту.

«Все проще, чем кажется — есть моменты, когда всё идёт по-твоему, а есть такие, когда лучше остановиться. Тем более, если ты знаешь, как это сделать. Я делаю это ради команды. Если бы остался во главе «Реала», ему было бы очень сложно успешно провести следующий сезон. Это было заметно уже по ходу нынешнего чемпионата. В нём было много сложностей, мне их не забыть. Поэтому я хотел бы завершить свой период в Мадриде на мажорной ноте», — признался наставник.

Зидан отметил, что именно победа в заключительном матче сезона, стала решающей при принятии решения об уходе из «Реала». По его словам, в случае поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов он мог бы остаться в Мадриде.

При этом француз опроверг слухи, что его уход связан с недавними словами Роналду. После победы над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов, португальский форвард намекнул, что намерен покинуть королевский клуб. В последствии Криштиану извинился за свои слова, отметив, что не должен был произносить их в столь неподходящий момент.

«Нет, мой уход никак не связан с заявлениями Криштиану», — заверил Зидан.

Президент мадридцев Флорентино Перес поблагодарил бывшего наставника за проделанную работу, однако отметил, что клуб не прощается с Зиданом.

«Я хочу сказать спасибо Зинедину за его преданность, любовь и всё, что он сделал для «Реала» за эти годы. Но мы не прощаемся, скоро увидимся. Если Зидану нужно взять перерыв, то он его заслужил. После победы в Лиге чемпионов это решение стало для нас неожиданностью. Но мы можем только принять его и отнестись с уважением. Хотел бы переубедить, но я знаю, каково это», — приводит Marca слова Переса.

Со словами благодарности к своему уже бывшему наставнику обратились игроки «Реала». Так, Криштиану Роналду признался, что был очень рад работать вместе с Зиданом.

«Я просто горжусь тем, что был твоим игроком. Спасибо большое, мистер», — написал португалец на своей официальной странице в Instagram.

Прокомментировал прощание Зидана с «Реалом» и капитан королевского клуба Серхио Рамос.

«И как игрок, и как тренер, вы решили сказать «прощай», находясь на вершине. Спасибо за 2,5 потрясающих года. Ваше наследие никогда не исчезнет, а останется одной из самых успешных глав в истории нашего любимого «Реала», — говорится в сообщении Рамоса на его странице в Twitter.

Защитник «Реала» Марсело также обратился к своему бывшему наставнику.

«Мистер, я многому научился, работая под вашим началом. Наслаждался каждой тренировкой, матчем, разговором с вами и ценю каждый совет. Большое спасибо за всё. Вы добились всего с помощью труда, преданности, любви, страсти и смирению», — признался Марсело.

Зидан не стал раскрывать секреты относительно своего будущего, однако слова Переса намекают на то, что француз может вернуться в королевский клуб через некоторое время. Но в нынешнее межсезонье одной из главных интриг станет имя нового главного тренера «Реала». Главным кандидатом на освободившуюся должность является наставник английского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Слухи о возможном приходе аргентинца на данный пост ходили ещё по ходу сезона, однако не подтвердились.

В нынешнем сезоне Почеттино вместе с «Тоттенхэмом» занял третье место в английской Премьер-лиге и квалифицировался в Лигу чемпионов. При этом в конце мая Маурисио подписал с лондонским клубом новое соглашение, которое рассчитано до 2023 года. Однако по информации COPE, в нём содержится пункт, согласно которому «Хотспур» обязаны отпустить его в случае поступления предложения из «Реала» или «Пари Сен-Жермен».