Зидан официально объявил об уходе из мадридского «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан официально объявил об уходе из клуба.

Зидан сообщил об этом на внеплановой пресс-конференции. На встрече с журналистами также присутствовал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Реал» дал мне всё, и я останусь всю свою жизнь рядом с этим клубом. Моё решение непонятно многим, но имеет смысл для меня. Пришло время измениться», — сказал Зидан.

Под руководством французского специалиста «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании, а также три раза подряд был победителем Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что Зидан собирается подать в отставку.