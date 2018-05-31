Зидан официально объявил об уходе из мадридского «Реала»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан официально объявил об уходе из клуба.
Зидан официально объявил об уходе из мадридского «Реала»
  • © AFP

Зидан сообщил об этом на внеплановой пресс-конференции. На встрече с журналистами также присутствовал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Реал» дал мне всё, и я останусь всю свою жизнь рядом с этим клубом. Моё решение непонятно многим, но имеет смысл для меня. Пришло время измениться», — сказал Зидан.

Под руководством французского специалиста «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании, а также три раза подряд был победителем Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что Зидан собирается подать в отставку.

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