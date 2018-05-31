СМИ: Главный тренер мадридского «Реала» Зидан объявит о своей отставке
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Внеплановая пресс-конференция состоится сегодня, 31 мая, сообщает издание Cadena SER.
На встрече с журналистами выступит президент мадридского клуба Флорентино Перес.
Под руководством Зидана «Реал» стал чемпионом Испании, а также три раза подряд — победителем Лиги чемпионов.
Ранее нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» намекнул на возможный уход из испанского клуба.