Роналду: не могу гарантировать, что останусь в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал свои слова после победы в финале Лиги чемпионов о том, что ему «было хорошо» в мадридской команде.

«Это не был идеальный момент, чтобы что-то говорить. Мы сделали нечто экстраординарное, это уникальный момент. Я высказался о будущем, и я не должен был этого делать. Но что-то произойдёт. Это не был надлежащий момент», — приводит слова Роналду Marca.

Он отметил, что не сожалеет о сказанном, так как был честен со своими болельщиками, которые всегда поддерживают его.

«Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять «Золотых мячей». Я и так уже был вписан в историю, но теперь даже в большей степени. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу. Не могу гарантировать, что проведу в «Реале» ещё год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь», — добавил Роналду.

Ранее президент «Реала» прокомментировал разговоры о возможном уходе Роналду из клуба.