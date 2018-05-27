Президент «Реала» прокомментировал разговоры о возможном уходе Роналду из клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду может покинуть испанский клуб.

«У каждого есть право говорить то, что он хочет. Самое главное — это клуб, в такие дни важно только то, что мы стали чемпионами. Мы всегда говорим о таких вещах, как уход Роналду, но этого никогда не происходит», — приводит слова Переса Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду намекнул на возможный уход из «Реала».