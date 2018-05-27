Президент «Реала» прокомментировал разговоры о возможном уходе Роналду из клуба
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду может покинуть испанский клуб.
«У каждого есть право говорить то, что он хочет. Самое главное — это клуб, в такие дни важно только то, что мы стали чемпионами. Мы всегда говорим о таких вещах, как уход Роналду, но этого никогда не происходит», — приводит слова Переса Marca.
Ранее сообщалось, что Роналду намекнул на возможный уход из «Реала».
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