Визит Мутко и прогнозы Черчесова: сборная России завершила подготовку к матчу с Турцией

Сборная России по футболу провела тренировку перед контрольным матчем с командой Турции в преддверии чемпионата мира. В понедельник утром подопечные Станислава Черчесова готовились к игре на «ВЭБ Арене». Занятие, в котором приняли участие все 23 футболиста, посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Чем ближе чемпионат мира, тем больше иностранных журналистов интересуется хозяевами грядущего мундиаля. Так, на утреннем занятии сборной России на домашнем стадионе ЦСКА, помимо десятка представителей российских СМИ, работали журналисты из Бразилии, Японии, Турции и Перу. Тренировку сборной также посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Надо вдохнуть в ребят уверенность»

Пока команда продолжала тренировочное занятие, на вопросы журналистов отвечал Виталий Мутко. Вице-премьер РФ прокомментировал окончательный состав команды на ЧМ и призвал экспертов и болельщиков не создавать вокруг сборной негативный информационный фон.

— Согласны ли вы с окончательным списком Станислава Черчесова?

— Ему и из этих 23 игроков необходимо будет делать выбор, так что давайте доверять нашему тренеру. Есть очень много информации, которую не стоит раскрывать. По каждому игроку проводилась отдельная аналитическая работа: по состоянию здоровья, функциональной готовности, степени полезности на поле.

— Многих болельщиков разочаровало отсутствие в заявке Фёдора Чалова и Александра Ташаева. Может быть, стоило дать шанс молодым игрокам?

— Они в расширенном списке — это уже большое достижение. Ребята, которых вы назвали, — наше будущее. Этот вызов был авансом. Он показал, что в дальнейшем футбольное руководство рассчитывает на них. Здорово, что у нас появляются игроки, которые так уверенно стучаться в дверь основной сборной. Чемпионат мира скоро начнётся, состав определён. Давайте прекратим возвращаться в прошлое и строить предположение, основываясь на домыслах. Надо вдохнуть в ребят уверенность, чтобы они не задрожали, услышав, как 80-тысячные «Лужники» поют гимн.

— После матча с Австрией многие эксперты отметили, что команда пока не готова к мундиалю. У вас нет опасений на этот счёт?

— Пусть они посмотрят, как Австрия сыграла с Германией, Бразилия — с Хорватией. Все команды выходят на поле под нагрузками. Безусловно, вопросы есть, но я верю в эту команду. Других игроков и сборной России у нас нет. Не надо бояться — надо работать. Если мы начнём бояться, что тогда?

— Константин Рауш и Роман Нойштдтер остались вне заявки на ЧМ. Возникает вопрос: зачем была нужна их натурализация?

— Всегда удивляют такие вопросы. Натурализация не связана с закреплением спортсмена в сборной. У нас нет пути через выдачу паспортов собирать национальную команду. Отношение и требования ко всем одинаковые. Фернандес готов — он выступит на мундиале.

Мутко отвечает на вопрос зачем сборной нужны были паспорта Рауша и Нойштедтера. pic.twitter.com/BotKyboni1 — Ksenia Rahnovskaya (@xx_Xenon_xx) June 4, 2018

— Перед тренировкой вы долго общались с Артёмом Дзюбой. Расскажите, о чём говорили?

— У нас с Артёмом очень хорошие отношения, мы обсуждали не только футбол, но и жизненные вопросы.

«Вы никогда не были в нашей шкуре, и вам сложно понять, что мы чувствуем»

После тренировки к журналистам вышли главный тренер и капитан сборной. Однако, вопросов к Игорю Акинфееву у представителей отечественных и зарубежных СМИ оказалось немного. Главное, о чём хотелось узнать у бессменного стража ворот сборной России, — чувствуется ли за десять дней до старта домашнего ЧМ волнение внутри коллектива.

«На сборную всегда отказывается давление. В том году, перед Кубком конфедераций, оно было неменьшим. Мы привыкли. Конечно, не каждому дано сыграть на домашнем ЧМ, но тревоги, опасения и страх нужно отодвинуть на задний план, думать только о результате и о команде», — признался голкипер.

Вопросов к наставнику команды было гораздо больше. Черчесов объяснил журналистам свой окончательный выбор на турнир, заявил, что уверен в том, что сохранит свой пост и после ЧМ, а также подвёл промежуточные итоги проходящего сбора.

— Во вторник сборная проведёт заключительный матч перед ЧМ. Можете ли вы подвести итоги работы?

— Доволен сбором. Выполнили всё, что планировали. Травмы и повреждения? Да, они были. Но не бывает такого, чтобы все 28 футболистов были абсолютно здоровы. Но даже те, кто порой не выходил на поле, занимались и выполняли свою программу. Что касается матча с Австрией, результат нас, конечно, не устроил. Хотели сделать всё по максимуму, но не получилось. Не хочу говорить, почему так вышло, чтобы это не выглядело как оправдание. Хотя, с другой стороны, в подготовке к крупному турниру есть нюансы, и именно они сказались на той игре. Если честно, я бы больше насторожился если бы мы сыграли идеально. Думаю, с Турцией команда будет действовать лучше. И лучше, чем год назад во время подготовки к Кубку конфедераций.

— А если говорить об итогах вашей работы в сборной? Ведь вы возглавили её почти два года назад.

— Если быть точным, то с 11 августа 2016 года.

— Будет ли круглая дата в этом году?

— Убеждён, что да.

— Можете сказать, что сегодня у вас есть всё, на что рассчитывали?

— Если скажу, что получил именно то, что я и хотел, — слукавлю. Мы потеряли игроков, на которых очень рассчитывали. Не я один такой, тренер сборной, так что не только у меня подобные проблемы. Безусловно, это определённая ситуация, и она откладывает отпечаток и на команду, и на её подготовку. Но работаем. Настроем ребят я, к примеру, очень доволен, равно как и футболистами, которые сейчас в команде.

— Очень интересует ваше отношение к Марио Фернандесу. Довольны ли вы этим футболистом? Будет ли он играть в товарищеском матче с Турцией? (Вопрос от бразильских журналистов. — RT)

— Вы не знаете, но у нас игры не товарищеские, а контрольные. Что касается Марио, то он влился в команду, к тому же у нас тренер по физической подготовки из ЦСКА, шесть игроков из армейского клуба, да и играем мы с Турцией на домашнем стадионе ЦСКА. Думаю, у него точно всё в порядке.

— Вы первый капитан сборной России по футболу. Что это для вас значит? И можете ли вы сравнить то поколение игроков с нынешним?

— Круг замыкается. Тогда я был первым капитаном сборной, сейчас её тренер на первом домашнем ЧМ. Насчёт второго вопроса… Нельзя сравнивать эти поколения. Сейчас другой подход и к самому футболу, и к подготовке игроков.

— После того как вы огласили окончательный состав сборной на ЧМ, у многих возник вопрос: кто подстрахует возрастного Юрия Жиркова на левом фланге?

— А почему вы не считаете Кудряшова? Он сыграет слева. К тому же, возраст Юры я бы не стал выдвигать вперёд, у него отличные показатели. То же самое и у Самедова. Не надо смотреть на цифры в паспорте. Или вы намекаете на Рауша? Если да, так скажу, что у Константина пару дней были проблемы со спиной, мы не стали рисковать, хотя я ждал до конца. Вчера стало понятно, что эта травмочка может всплыть в любой момент и помешать ему.

— После поражения от Австрии болельщикам стало тревожно за команду. Если сборная не сможет выиграть и у Турции, уже можно будет кричать «караул»?

— «Караул» вы уже начинаете кричать. Но мы такими вещами не занимаемся. Вы никогда не были в нашей шкуре, и вам сложно понять нас, что мы чувствуем. И я не буду раскрывать этих секретов. Завтра матч, он важен, за нами будут наблюдать болельщики. Настраиваемся на положительный результат. Кстати, наш путь к ЧМ начался именно с Турции. Символично что и заканчиваем матчем с этой сборной.

— Вы смотрели, как другие команды объявляют состав? В Испании, Бразилии, Англии из этого устроили настоящее общенациональное шоу. Не было желания сделать это и в сборной России? Ведь ваша команда заявку на домашний ЧМ представила очень скромно.

— Не согласен. Такой открытой сборной у нас никогда не было. Расширенный состав объявляли при журналистах. И насколько мне известно, ни одна сборная из представления окончательного состава шоу не делала. Давайте договоримся так: на следующий ЧМ придумаем с вами что-нибудь интересное.

— Почему вы отказались от молодых Александра Ташаева и Фёдора Чалова?

— Мы долго следили за ними, оба подходили нам по игровым качествам. После сборов поняли, что подходят и по человеческим. Увы, они проявили себя чуть позже, чем мне хотелось бы. Попади они в сборную раньше — у ребят было бы больше времени влиться в команду, больше тренироваться. То же самое скажу и о нападающих. Решили брать не количеством, а качеством. В списке два форварда, на деле у нас есть ещё Миранчук и Черышев. Со всеми, кто вчера уехал, я разговаривал лично. Если вы думаете, что мне легко даются такие разговоры, то глубоко заблуждаетесь.

— Роман Нойштедтер в Instagram написал, что глубоко разочарован.

— Странно бы было, если бы он радовался. Так что его крик души мне абсолютно понятен. Моя задача — объяснить, выслушать игрока, он может согласится с моим решением, может не соглашаться. Но принять его придётся. Почему я выбрал Семёнова? Как я могу за спиной у футболиста говорить об этом? Нюансов много, а где-то полагался на интуицию.