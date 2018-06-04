Акинфеев пояснил свои слова про «нелепые отмазки»

Капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал про психологическое давление, оказываемое на национальную команду в преддверии домашнего чемпионата мира.

«На сборную всегда отказывается давление. В том году оно было не меньшим. Мы привыкли. Конечно, не каждому дано сыграть на домашнем ЧМ, но тревоги, опасения и страх нужно отодвинуть на задний план, думать только о результате и о команде», — сказал Акинфеев.

Капитан сборной России также пояснил свои слова, сказанные после поражения в матче с Австрией. Он назвал разговоры про нагрузки «нелепыми отмазками».

«Нагрузки есть всегда — и на летних, и на зимних сборах. Не бывает так, что на каком-то сборе они больше. Именно поэтому я так и сказал, не считаю, что это было резким. Нам нужен результат. Когда мы его не добиваемся, естественно, я этим не доволен», — сказал Акинфеев.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал реакцию защитника Романа Нойштедтера на непопадание в окончательную заявку команды на домашний чемпионат мира.