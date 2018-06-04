Черчесов прокомментировал реакцию Нойштедтера на невызов в сборную России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал реакцию защитника Романа Нойштедтера на непопадание в окончательную заявку команды на домашний чемпионат мира.

«Странно было бы, если бы он радовался. Так что его крик души мне абсолютно понятен. Моя задача — объяснить, выслушать игрока, он может согласиться с моим решением, может не соглашаться. Но принять его придётся», — сказал Черчесов.

Он также ответил на вопрос, почему вызвал защитника грозненского «Ахмата» Андрея Семёнова в сборную России.

«Как я могу за спиной у футболиста говорить об этом? Нюансов много, а где-то полагался на интуицию», — заявил тренер.

Ранее Роман Нойштедтер высказал мнение о своём непопадании в окончательную заявку национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года.