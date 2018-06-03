Нойштедтер прокомментировал своё непопадание в заявку сборной России на ЧМ-2018

Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России по футболу Роман Нойштедтер высказал мнение о своём непопадании в окончательную заявку национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в окончательную заявку на чемпионат мира. Конечно, я шокирован и разочарован. Я на 100% в форме и был готов выложиться по полной. Желаю команде всего лучшего и чтобы не было травм», — написал Нойштедтер в своём Twitter.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawaipic.twitter.com/7YvOTu56NU — Roman Neustädter (@romainnewton33) 3 июня 2018 г.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что со Станиславом Черчесовым третье место в группе на ЧМ-2018 — это потолок для сборной России.