Канчельскис заявил, что с Черчесовым третье место в группе на ЧМ-2018 — это потолок для сборной России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Не особенно важно, кто в итоге вошёл в окончательную заявку сборной. У каждого специалиста есть своё мнение. Но за результат отвечает только главный тренер. Я уже не раз говорил, что наша сборная займёт третье место в группе и всё будет хорошо. С таким тренером, как Станислав Черчесов, это для нас потолок», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее был обнародован окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.