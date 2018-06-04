Мутко прокомментировал непопадание Ташаева и Чалова в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал непопадание в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева и нападающего столичного ЦСКА Фёдора Чалова.

«Они в расширенном списке, это уже большое достижение. Ребята, которых вы назвали, — наше будущее. Этот вызов был авансом, показал, что в дальнейшем футбольное руководство рассчитывает на них. Здорово, что у нас появляются игроки, которые так уверенно стучатся в дверь основной сборной. Чемпионат мира скоро начнётся, состав определён», — сказал Мутко журналистам.

Он не согласен с мнением, что новичкам сборной России нужно дать шанс на таком крупном соревновании, как домашний чемпионат мира.

«Давайте прекратим возвращаться в прошлое и строить предположения, основываясь на домыслах. Надо вдохнуть в ребят уверенность, чтобы они не задрожали, услышав как 80-тысячные «Лужники» поют гимн», — добавил Мутко.

Ранее сообщалось, что Мутко посетил тренировку сборной России по футболу.